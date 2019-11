Itt a Skywalker-saga utolsó magyar előzetese

Megérkezett az utolsó szinkronos előzetes a Csillagok háborúja: Skywalker kora című Star Wars-trilógiához. Az eredeti, angol nyelvű előzetes kábé két hete jelent meg, azt már akkor is megírtuk, hogy látványvilágban mindenképpen bombasztikus végjátékra számíthatunk majd.

Az új rész azonban nemcsak a Disney-féle trilógiát, hanem a George Lucas által 1977-ben indított Star Wars-filmeket is lezárja. Erre utal a film második előzetese is, ahol az előző nyolc részből összevágott jeleneteket láthattunk főként. Az új trilógia szereplői mellett egyébként ismét láthatjuk a régi filmek karaktereit is, feltűnik C3PO (új trilógiás hangjával), R2D2 és visszatér Palpatine szenátor is.

A magyar szinkronhangok közül hallhatjuk majd Stohl Andrást Luke Skywalker hangjaként, Reviczky Gábor pedig Palpatine szenátor hangját fogja kölcsönözni. Rey, Kylo, Finn és Poe szinkronhangja nem változik.

A filmet december 19-én mutatják be a magyar mozikban. A Skywalker kora mellett még idén bemutatják a Disney streamingoldalán a The Mandalorian című sorozatot, illetve Rian Johnson, Az utolsó Jedik rendezőjeegy önálló trilógia előkészítésén dolgozik.