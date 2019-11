Talán megvan az új Batman-film Alfredja és Pingvinje is

A pletykák szerint Colin Farrell és Andy Serkis is szerepet kaphat az új, Robert Pattinson-féle Batmanben (The Batman), írja a The Wrap egyik forrásuk alapján.

Egyre több színészről derül ki, hogy játszani fog az új Batman-filmben. A denevérembert Robert Pattinson alakítja majd, mellette Zoë Kravitz is szerepel macskanőként, illetve Jeffrey Wright James Gordonként. Hosszas keresgélés után az is eldőlt, hogy a főgonosz a Golden Globe-díjas Paul Dano lesz, egy darabig pedig az is biztos volt, hogy a film gonosz Pingvinjét Jonah Hill játszhatja majd.

Miután Hill híre bejárta a világsajtót, az is elég hamar kiderült, hogy Hill mégsem fog gonoszt játszani: most viszont újabb talánok röppentek fel, Pingvin szerepére Colin Farrell (Az emlékmás, Dumbó), míg Alfredéra a második Venom-film leendő rendezője, Andy Serkis a jelenlegi esélyes.

A színészgárda névsorának egyébként lassan el kell majd dőlnie, a forgatások megkezdését elméletileg 2019 végére-2020 elejére tervezik, a film pedig 2021 júniusában kerül majd a mozikba.