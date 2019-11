Ben Affleck a Sin City rendezőjével forgat

Damon és Affleck a két Oscar-díjas Good Will Huntingban, Scott és Damon pedig a hétszeres Oscar-jelölt Mentőexpedícióban dolgoztak együtt.

Ben Affleck lesz Robert Rodrigez új filmjének, a Hypnoticnak a főszereplője, írja a Variety. A film műfaja thriller, a sztorijáról pedig egyelőre nem sokat tudni, csak annyit, hogy Affleck egy nyomozót játszik majd benne, aki egy rablássorozat ügyében kutakodik, ami valahogy összekapcsolódik a lánya eltűnésével és egy titokzatos kormányzati programmal.

Ben Affleck kemény időszakon van túl, sokat küzdött alkoholfüggőségével, többször járt elvonókúrákon. Habár két filmben is eljátszotta Batmant, sokáig kérdéses volt, hogy a következő, Warner és DC által tervezett önálló szuperhősfilmben milyen minőségben fog részt venni. Eleinte úgy volt, hogy ő írja a forgatókönyvet, és ő fogja rendezni a filmet, amellett, hogy ő lesz a film főszereplője is. Aztán a Warner bejelentette, hogy az önálló Batman-film 2021. június 25-én fog megjelenni, és Affleck helyett egy fiatalabb Bruce Wayne lesz benne. Azóta azt is tudjuk, hogy Robert Pattinsonra esett a választás.

Affleck rendezőként két filmet készít elő jelenleg, színészként pedig a Hypnotic mellett hét készülő projektben érdekelt. Robert Rodrigez korábban olyan filmeket rendezett, mint a Desperado, az Alkonyattól pirkadatig, a Sin City vagy a Kémkölykök.

A Hypnoticon jövő áprilisban kezdenek el dolgozni, hogy mikor lesz a premierje, arról egyelőre nincs hír.