Egy meteor terrorizál egy falut Nic Cage új filmjében

Új előzetest kapott Nicolas Cage sci-fije, a Color Out of Space, amely egy HP Lovecraft által írt regényen alapul, amely magyarul Szín az űrből címmel jelent meg. Az 1927-ben íródott történet főhőse egy a New England-i Arkham városa melletti kis faluba utazik, hogy előkészítse a terepet egy víztározó építéséhez. Csakhogy a környék minden, csak nem barátságos amióta egy meteorit zuhant a Gardner család birtokára.

A meteroit hatására a növények és az állatok ijesztően megváltoznak, aztán egyszerűen porrá válnak. De az emberekre is keményen hat a rejtélyes kő. A kutatók hiába vizsgálódnak, semmilyen magyarázat nincs arra, hogy miért történik mindez a meteorit közelében. A film nem változtat ezen az alapsztorin, csak időben helyezte át a húszas évekből napjainkba.

Nicolas Cage jó hosszú ideje elég furcsa produkciókban szerepel, legutóbb például a 211 című filmjével kapcsolatban írtuk, hogy "Az utolsó műszak és A Sólyom végveszélyben szerelemgyereke" próbál lenni, de ezen kívül olyan, már most elfeledett filmekben bukkant fel az utóbbi években, mint a Mom and Dad, az Arsenal vagy az Army of One. Ugyanakkor az évi 5-6 filmbe, amit forgat, néhány szuper darab is belefér, ilyen például az azóta kultikussá vált Mandy.

Ha szerencsénk van, akkor a Color Out of Space is a jobb darabok közé fog tartozni. A film rendezője Richard Stanley, aki 1996-ban együtt dolgozott Marlon Brandóval és Val Kilmerrel a Dr. Moreau szigetén, de egy ponton otthagyta a forgatást, és azóta sem csinált egész estés játékfilmet. Óriási csapat lesznek Cage-el.

A film 2020. január 24-től látható az amerikai mozikban, magyar bemutatóról egyelőre nincs hír.