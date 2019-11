Szerelmes sztriptíztáncos az új magyar romkomban

Új előzetest kapott Orosz Dénes, a Poligamy és a Coming out rendezőjének új vígjátéka, a Seveled. A film főhőse egy negyven körüli filmkritikus, Gergő (Mészáros Béla), akinek súlyos beteg az édesanyja (Básti Juli). Hogy megédesítse az unokára vágyó mama utolsó napjait, Gergő azt hazudja, hogy van komoly kapcsolata, és már jön is az első baba. Hogy tökéletes legyen az átverés, megkéri szomszédját, a sztriptíztáncos Sacit (Tenki Réka), hogy játssza el a terhes barátnőt a mamának. Csakhogy a mama állapotában nem várt javulás következik be, így a hazugságspirálból egyre nehezebb kimászni.

A filmben szerepel még még Ónodi Eszter, Luca Bercovici, Molnár Áron, Mészáros Máté, Rezes Judit, Pálmai Anna, Cserhalmi György, Bodrogi Gyula, Pogány Judit és Fekete Ernő is.

Az Index járt a tavaly nyári forgatáson, ahol a rendező azt mondta a filmről, hogy „az ihlette a sztorit, hogy abban a korban vagyok, amikor a szüleim halandóságával valahogy szembe kell néznem. Imádom a szüleimet, azt szeretném, hogy a lehető legtovább legyenek velem. Ez az egyik erős központi téma a filmben. A másik meg az, hogyan válik le az ember a szüleiről, le tudnak-e válni ezek a negyvenéves gyerekek. És persze az is, hogyan mondod rá valakire, hogy ő az, akivel le tudom élni az életemet".

A Seveled december 5-től látható a mozikban.