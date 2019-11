Reagált a Marvel atyaúristene a kritikákra

Kevin Feige, a filmes Marvel-univerzum főmuftija végre elmondta a véleményét arról a tornádóról, amit Martin Scorsese kavart nem olyan régen a szuperhős-univerzum körül.

Martin Scorsese, a mostanában moziba kerülő Az ír című film sajtóturnéján mondta azt, hogy szerinte a Marvel-filmek inkább emlékeztetnek vidámparkokra, mint szívvel-lélekkel készített filmekre, ezzel pedig elindult 2019 legfárasztóbb filmes vitája, amibe beszálltak legendás rendezők Scorsese mellett (Ken Loach, Francis Ford Coppola), a Marvel által is felbérelt rendezők a cég védelmében (Joss Whedon, James Gunn), és majdnem a komplett internetes filmrajongói tömeg, ami egyáltalán nem elhanyagolható mennyiségű embert jelent.

Scorsese múlt héten egy New York Times-véleménycikkben részletezte a véleményét, és kifejtette, hogy nem magukkal a filmekkel van legfőképp baj (bár szerinte nem vállalnak semmilyen rizikót), hanem azzal, hogy ezek a filmek kiszorítanak mindent a moziból, és kevesebb esélyt adnak azoknak, akik művészetként tekintenek a filmkészítésre. A vitában sokan megszólaltak, de egészen eddig kellett várni arra, hogy a Marvel fejese, Kevin Feige szuperproducer is elmondja a véleményét, amit most megtett a Hollywood Reporternek.

Feige szerint nem igaz, hogy a filmek vidámparkok lennének, szerinte ez egy szerencsétlen hasonlat. Szerinte mindenki, aki a Marvel filmjein dolgozott, imádja a mozit, a filmeket, a mozibajárást is.

Feige szerint mindenkinek más a definíciója arról, hogy mi a mozi, mi a művészet, mi a rizikó, és mindenkinek joga van a saját véleményéhez. Mint ahogy ahhoz is mindenkinek joga van, hogy ezt a véleményét ismételgesse, és véleménycikkeket írjon róla, ő pedig személy szerint várja, hogy innen hogyan megy tovább a vita, a Marvel viszont filmeket fog gyártani ezután is.