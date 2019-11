Kinában is bemutatják a Ruben Brandt, a gyűjtőt

A kínai állami filmforgalmazó vállalat bejelentette, hogy bemutatják a kínai mozikban péntektől a Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs filmet, írja az MTI.

Milorad Krstic 2018-as filmje a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült, és a Vajna-korszak egyetlen egész estés animációs filmje volt. Itt írtunk róla kritikát.

A történet röviden összefoglalva arról szól, hogy a Gyűjtő (Kamarás Iván) egyetlen éjszaka alatt csapatával több tucat híres festmény zsákmányol a világ különböző múzeumaiból. Kowalski (Makranczi Zalán) az amerikai magánnyomozó kezdi összerakni, hogy mi is lehet az összefüggés az ellopott képek között, ő viszont beleszeret a banda egyik tagjába, Mimibe (Hámori Gabriella).

A film az utóbbi több mint egy évben számos fesztiválon zsebelt be díjakat. Világpremierje a locarnói filmfesztivál szabadtéri vetítésén volt 2018 nyarán, az év novemberében Magyarországon is bemutatták, de az Egyesült Államokban is forgalmazásba került. A film megnyerte a bukaresti animációs fesztivált, majd a legjobb forgatókönyv, a legjobb elsőfilm és az andalúz forgatókönyvíró szövetség díját is elhozta a sevillai fesztiválról, Triesztből a SkyArte, Brüsszelből pedig a BeTV televízió különdíját.

A film az legjobb animációs filmért járó Oscar-díj bővebb, 25 tételes listájára még befért, de a jelöltek közé már nem.

A Ruben Brandt, a gyűjtő költségvetése 1 milliárd 180 millió forint volt. Ebből 75 százalékot a filmalap biztosított, az összeg többi részét közvetett támogatásokból kapták meg az alkotók.

A kínai filmpremier nagy fegyvertény egy film számára, főleg pénzügyi szempontból, hiszen a világ mozinézőinek jelentős része abban az országban van, de az állami filmforgalmazó bizonyos esetekben megkövetelhet vágásokat a premier érdekében. Így járt Quentin Tarantino, akinek a Django elszabadul, és a legújabb, Volt egyszer egy... Hollywood című filmjét sem voltak hajlandóak a kínai cenzorok vágatlan formában bemutatni.