A Variety értesülései szerint megegyezett Woody Allen és az Amazon, miután februárban a rendező 19 milliárd forintnyi kártérítést követelt, amiért a streamingszolgáltató elállt a filmjeinek gyártásától és forgalmazásától.

Fotó: Ander Gillenea / AFP

Allen több film elkészítésére is aláírt az Amazonnál, ám a cég visszakozott, amikor a rendező zaklatási ügyei a Weinstein-botrány után megint beszédtémává váltak. Többek között ez volt az oka, hogy nem jelent meg az Egy esős nap New Yorkban című filmje sem a szolgáltatón, bár a többek között Timothée Chalamet főszereplésével készült dráma kapott nemzetközi forgalmazást, idén Magyarországon is be fogják mutatni. A Variety adatai szerint összesen 11,5 millió dollár bevételt hozott eddig a film a különböző piacokon.

Allen 68 millió dollárt, azaz nagyjából 19 milliárd forintnyi kártérítést követelt az Amazon szerződéssszegéséért, ugyanis a tervek szerint összesen négy filmet kellett volna készítenie a cégnek. A Variety azt írja, hogy Allen és az Amazon ügyvédei péntek este adtak be egy közös kérelmet, hogy megszüntessék az eljárást. További részleteket nem tudni.

Allent azzal gyanúsítják, hogy 1992-ben szexuálisan zaklatta nevelt lányát, Dylan Farrow-t, aki felnőttként így írt az esetről: "Amikor hétéves voltam, Woody Allen kézen fogott, és egy homályos, gardróbszerű tetőtérbe vezetett a házunk második emeletén. Azt mondta, feküdjek a hasamra, és játsszak a tesóm játékmozdonyaival. Aztán szexuálisan bántalmazott." Allen bűnösségét azonban nem sikerült bizonyítani.