A sorozatgyilkos elől nem lehet a lakásba bújni

A Fox News alapítója megcsinálta a legsikeresebb politizáló propagandatévét, de abba végül belebukott, hogy évtizedekig zaklatta női munkatársait. Két éve halott, most sorozat készült róla.

Megjelent az első előzetes Naomi Watts thrilleréhez, a The Wolf Hourhoz. Watts egy szebb napokat látott nőt alakít, aki egykor az ellenkultúra ismert figurája volt, mostanra viszont már senki nem kíváncsi rá. Így aztán bronxi lakásába zárkózva él, és azzal tengeti a napjait, hogy az utcákat bámulja. Vagyis csak ezzel tengetné, mert a csengő folyamatosan megszólal, hívatlan látogatók sora érkezik hozzá.

Az utcákon pedig egyre durvul a helyzet, mivel 1977 nyarán járunk. Ez az a nyár, amely a sorozatgyilkos, Sam fia nyaraként vonult be az emlékezetbe. Sam fia, azaz David Berkowitz hónapokon át rettegésben tartotta New Yorkot, pisztollyal vadászott az emberekre, összesen hatot ölt meg, hetet pedig megsebesített. A feszültség hatására egyre gyakoribbak lettek az utcai zavargások, erőszakos jelenetek.

A The Wolf Hour rendezője Alistair Banks Griffin, aki eddig egy játékfilmet rendezett Two Gates of Sleep címmel. Watts mellett játszik még a filmben Jennifer Ehle, Kevin Harrison Jr. és Emory Cohen.

Amerikában december 6-án lesz a mozis premierje, magyar bemutatóról egyelőre még nincs hír.