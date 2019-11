Harry Potter ennyi év után is okoz meglepetéseket

Az első regény pont ma húsz éve jelent meg magyarul, és a következő hat kötettel együtt egymillió példány fogyott el belőlük itthon. A sorozat egy évtizeden át uralta a magyar könyveladási toplistákat és a kiskamaszok életét. A könyvek külföldi sikeréről akkor már körülbelül egy hónapja írtak az újságok, de a magyar kiadásról szóló első sajtóhír egy jóindulatú, de hétköznapi könyvajánló. A Magyar Nemzet 1999. december 7-én azt írta, hogy a nemsokára a boltokba kerülő könyv igazi szünidei olvasmánya lehet az ifjaknak.

Nemcsak a meseszövés találékony, a stílus világos és könnyen érthető – Tóth Tamás Boldizsár fordításának is köszönhetően –, de a szerző pontosan tudja azt is, hogy mi való a mai türelmetlen, mesére, fordulatokra, kalandra éhes olvasóknak. A további köteteket már hirdetik, és nem nehéz megjósolni, hogy Harry Potter nálunk is sok hűséges hívet szerez magának. És meg is érdemli.