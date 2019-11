A hírek szerint Nicolas Cage alakíthatja Nicolas Cage-et egy olyan filmben, ami Nicolas Cage-ről szól, írja a Hollywood Reporter. A The Unbearable Weight of Massive Talent, vagyis A hatalmas tehetség elviselhetetlen súlya címmel készülő filmben Cage önmaga fiktív verzióját alakítaná, akinek el kell számolnia a karrierje során hozott döntésekkel, miközben belekeveredik egy ügybe, amelyben érintette a CIA és egy drogkartell vezetője is.

A történet szerint Cage mindent megtesz annak érdekében, hogy szerepet kapjon egy új Tarantino-filmben, miközben egyre rosszabb a kapcsolata a kamasz lányával. Mindezek közben folyamatosan önmaga '90-es évekbeli másával beszélget, aki állandóan azzal kritizálja, hogy az utóbbi időben túl sok béna filmben szerepelt, és már nem is igazi szupersztár, mint korábban.

Cage a filmben ráadásul anyagi problémákkal is küzd, ezért egy mexikói milliárdos születésnapjára is elmegy fellépni, aki titokban abban reménykedik, hogy megmutathatja majd neki a forgatókönyvét. A két férfi egymásra talál, de csak utána derül ki, hogy a milliárdos valójában egy drogkartell vezetője, aki elrabolta a mexikói elnökjelölt lányát. Ezért a CIA igyekszik beépíteni Cage-et az akcióba. A hírek szerint a film több helyen is utal majd Cage munkásságára, mint az Ál/Arc, a Tolvajtempó vagy a Las Vega, végállaomás.

A Lionsgate állítólag már tárgyal is az HBO Max-szel és a Paramounttal a forgalmazásról, ugyanis Cage teljesen beleszeretett a projektbe. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi történik, ha Cage mégsem vállalja, és más színészt kell keresni a szerepre.