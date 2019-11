Menjen moziba Depeche Mode-koncertre!

Divatja van a moziban bemutatott koncertfimeknek, volt Pearl Jam, Metallica, régebbről tán Queen is, meg persze a klasszikus Szóljon a rock! című AC/DC-film, amit én először 1982-ben láttam a debreceni Apolló moziban, de később a Vígben is megnéztem (vagy hatszor) a mozibérletemmel, ami akkor asszem 4 forintért adta a moziélményt. A filmről a Filmvilágban ez jelent meg:

A Szóljon a rock (...) vitathatatlan tárgyilagossággal (amennyire persze egy film egyáltalán tárgyilagos lehet) állítja elénk az AC/DC együttes 1979-es koncertjét. És ezzel az értékelés céltáblájává rögtön a zenekart teszi, ezt a zeneileg és szövegeit tekintve is cinikusan közömbös együttest, amely vadságában is a legszalonképesebb, s amelyet láthatólag nem érdekel más, mint az öntetszelgő színpadi hipnózis. Házfalakon, tinédzserek táskáin, jelvényein láthatjuk az „egyenáram-váltóáram” zenekarának nevét; a film várható sikerét tehát valószínűleg nem rontom azzal a megjegyzéssel, hogy a koncert egy nagyot durranó léggömbhöz hasonlít. Mert a beat-zene a lázadás zenéje, nem pedig – mint a Szóljon a rock is – cirkuszi produkció, érzéstelenítés, indulatlevezetés a semmibe. Végül tehát ez a film is manipuláció: fenntartás nélküli részvényese egy nagy üzletnek.

Hát persze.

Ami a most bemutatásra kerülő, Depeche Mode: Spirits in the Forest című filmet illeti, a világpremierrel egy időben kerül a magyar mozikba csütörtökön és a zenekar 2017-2018-as turnéját örökíti meg Anton Corbijn rendezésében. A holland rendező a nyolcvanas évek óta dolgozik a Depeche Mode-dal, az 1986-os A Question of Time volt az első klip, amit az együttesnek rendezett, ezt további tizennyolc követte.

A Depeche Mode: Spirits in the Forest című film országszerte több mint ötven moziban (a fővárosban tíz helyen) látható csütörtökön, néhány moziban további napokon is műsorra tűzik a filmet. (A világpremierre összesen 2400 moziban kerül sor.)

A Depeche Mode amellett, hogy megszülte a Bonanza Banzait és Kovács Ákost rászabadította a magyar könnyűzenére, tizennégy stúdióalbumot jelentett meg, melyek 100 millió példányban fogytak el, akkor, amikor még volt olyan, hogy számottevő lemezeladás. Az tény, hogy a Depeche Mode minden idők egyik legnépszerűbb elektronikus zenekara, ahogy az is, hogy többször is felléptek Magyarországon.