Ritkán ilyen szép egy titokzatos tragédia

Szinte a semmiből megérkezett az Antebellum című film előzetese. A körülbelül egyperces összevágásokból túl sok minden nem derül ki, maximum annyi, hogy lesz benne valami rejtély, illetve hogy a filmet a Tűnj el! és a Mi című, rasszizmussal foglalkozó filmek producere támogatja.

A történetről annyit tudni, hogy Veronica, az ismert írónő csapdába esik, és felfedez valami szörnyűt. Ha életben akar maradni, muszáj lesz feltárnia egy titkot, mielőtt ugyebár túl késő lesz. Az előzetes alapján sem derül ki sok pluszinformáció, csak annyi, hogy valószínűleg lesz benne valami földöntúli félelmetes kislány meg gyilkolgatás is:

A filmet egyébként Gerard Bush és Christopher Renz rendezi, ők készítették közösen például Jay-Z Kill Jay-Z című számának klipjét is – az pedig már most is látszik, hogy a kliphez hasonlóan képileg erős és szép filmre számíthatunk. A főszereplő Veronicát Janelle Monáe játssza, aki többek között szerepelt a NASA-ban dolgozó és kevésbé ismert fekete nőkről szóló Számolás jogában is. A film 2020. április 24-én debütál az amerikai mozikban.