Sacha Baron Cohen szerint a Facebook nem más, csak egy propagandagép

Sacha Baron Cohen beszédet mondott az Anti-Defamation League, zsidó származású emberek rágalmazása és rasszizmus ellen fellépő szervezet Never is Now elnevezésű rendezvényén. A beszédben a színésztől megszokott módon humor is akadt, viszont a Facebook és Mark Zuckerberg ellen irányuló mondatok annál inkább, írja a Daily Beast.

A Borat, a Brüno és A diktátor készítője filmjeiben is sokszor parodizálja humorral a diktatúrát, elnyomást, antiszemitizmust vagy rasszizmust. Borat karaktere például egy hangos antiszemita, miközben az őt játszó színész, Sacha Baron Cohen maga zsidó származású. Karaktereivel kapcsolatban beszédében azt mondta

Az igazság az, hogy szenvedélyem egész életemben, hogy próbára tegyem a vakbuzgóságot és az intoleranciát. Komikusként próbáltam a karaktereimmel arra kényszeríteni az embereket, hogy leeresszék páncéljukat és felfedjék, hogy mit hisznek valójában, beleértve saját előítéleteiket.

Azonban míg Bush elnöksége alatt működött a humor, úgy érezte, a Trump-érában komolyabban kell beszélnie: holott szerinte nemcsak Donald Trumpnak kéne levetkőznie előítéleteit és a rasszizmust, hanem az egész közösségi médiának is. Cohen azt mondta, hogy "a Facebook propagandagépezet, ami elősegíti a gyűlöletet és az erőszakot", ami alatt főként azokat a Facebook-csoportokat és oldalakat értette. Arról írtunk mi is, hogy a Facebook maga is küzd utólag ezek ellen, mert valóban hihetetlen nagy számban vannak jelen: példának okáért csak idén közel 11 millió gyermekpornográfiát és 2,5 millió öncsonkításra buzdító posztot kellett törölniük. Cohen szerint az egész Facebook

Olyan, mintha a Római Birodalomban élnénk és Mark Zuckerberg lenne a császár. Mondjuk ez legalább magyarázza a hajvágását.

A hirdetésekkel kapcsolatban azt mondta, a Facebooknak utána kéne járnia, milyen politikai hirdetéseket enged a felületére, ha pedig kamut talál, vissza kéne adnia a pénzt és egyszerűen nem publikálnia saját felületén a hazugságokat.