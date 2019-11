A Deadpool rendezőjének meggyűlt a baja James Cameronnal és Ryan Reynoldsszal is

2016 nagy durranása volt a Deadpool, amely megmutatta, hogy lehet szórakoztató és sikeres filmet csinálni 18 év felett szuperhős témában is. Az elsőfilmes Tim Miller gyorsan keresett hollywoodi rendező lett utána, nem is vele készült már a folytatás, hanem Miller olyan projektekbe kezdett, mint a Love, Death & Robots vagy a Terminátor: Sötét végzet. Most több helyről is kiderült, hogy Millerrel rendkívül nehéz együtt dolgozni, ezért se lett túl jó az új Terminátor és ezért maradt ki a Deadpool 2-ből is.

Nagy reményeket fűztek az új Terminátorhoz, hiszen az elmúlt évek filmjei mind komoly csalódást jelentettek, de most producerként visszatért James Cameron, aki Miller oldalán próbálta feléleszteni a franchise-t. Nem igazán sikerült, Cameron korábban bevallotta, hogy nem tetszett neki Miller verziója a filmből, ezért a vágószoba szabályos vérfürdővé változott a két filmes között, akik nem akartak engedni a másiknak. Most megszólalt Miller is, aki kijelentette, hogy soha többet nem akar Cameronnal dolgozni.

Miller arról beszélt, hogy többé nem akar olyan szituációban dolgozni, ahol nem az övé az irányítás, nem azt csinálhatja, amit jónak gondol. Ettől függetlenül tartja, hogy nincsenek rosszban Cameronnal, a rendező nemrég emailben jelezte Millernek, hogy kettőjük nézeteltérése jobbá tette a filmet, és valamikor üljenek le meginni egy sört.

A legtöbb vita a párbeszédek miatt volt, amit több kritikus is kiemelt, mint a film gyenge pontja, de Miller szerint az is probléma, hogy az emberek pont azokat a részeket kifogásolják, amelyeket nem ő erőltetett.

Szintén ebben a Hollywood Reporterben megjelent interjúban beszél arról Miller, hogy hasonló problémák miatt hagyta ki a Deadpool 2-t is. Korábban is lehetett hallani, hogy amíg Miller a sötétebb vonalat képviselte volna, addig a főhőst alakító Ryan Reynolds egy kicsit könnyedebb hangnemet preferált. Miller szerint Reynolds egyértelműen szerette volna, hogy irányítja a franchise-t, ő pedig nem tud úgy rendezőként dolgozni, ha nem az övé a végső szó. Nem is szólt akkorát a végén a Deadpool 2, mint az első rész.