Brutálisan nyitott Amerikában a Jégvarázs 2

Sikerült majdnem megdupláznia az első hétvégés bevételi eredményeit a Jégvarázs folyatásának az első filmhez képest. A New York Times írja, hogy amíg az első Jégvarázs hat éve 67,4 millió dollárt termelt Amerikában a bemutató hétvégéjén, addig a most megjelent folytatás már 127 millió dollárnál jár.

Mondjuk ez úgy nem csoda, hogy az első film világszinten több mint egy milliárd dolláros bevételt hozott, de az még a szakértőket is meglepte, hogy a beleszámolva a globális piacon hozott 223,2 millió dollárt, a film egy nyitóhétvége alapján már 350 millió dolláros bevételnél jár. Ez azért is nagy szó, mert mostanában a gyerekeknek készülő folytatások rendre elvéreztek, és kevesebb pénzt termelt a Demóna, az Angry Birds és a Háziállítok titkos élete is.

Ezzel az eredménnyel a Jégvarázs 2 a minden idők legerősebb nyitóhétvégéjét produkáló animációs film az Egyesült Államokban.

A filmről készült kritikánkat itt lehet elolvasni.