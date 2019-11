Gyerekként szexuálisan zaklatta egy filmrendező, állítja egy neves francia színésznő

A kétszeres César-díjas Adèle Haenel már korábban elmondta, 12 éves korában, majd később is szexuálisan zaklatta Christophe Ruggia rendező, de eddig úgy gondolta, nem indít ellene eljárást. Most meggondolta magát, és feljelentette a rendőrségen a férfit.

November elején mi is megírtuk, hogy miután Adèle Haenel színésznő megvádolta Christophe Ruggia rendezőt azzal, hogy 12 és 15 éves kora között rendszeresen zaklatta szexuálisan, a francia filmrendezők szövetsége (SFR) kizárta Ruggiát a szakmai szervezetből. A színésznő akkor azt mondta, nem akar feljelentést tenni, és bár mindez tizenhét éve történt, "A világ megváltozott. És ezért is beszélek, mert tartozom ezzel mindazoknak, akik megszólaltak a MeToo-ügyekben és akik megváltoztatták a perspektívámat mindarról, amit átéltem. És most én is szeretnék mindehhez hozzájárulni." A vádat a Mediapart portál tényfeltárása erősítette meg: ebben csaknem harminc megszólaló erősítette meg az elmondottakat.

A színésznő most viszont azt nyilatkozta, így, hogy a korábbi újságcikk miatt a rendőrség úgyis megindította a nyomozást, "nem akarja eltitkolni", hogy "megtesz mindent, amit csak tud azért, hogy ez a folyamat eljusson a lezárásig". Hozzátette: "Abban bízom, hogy az igazságszolgáltatás támogatást és kompenzációt nyújt majd" - írja a The Wrap.

A vád szerint a rendező Haenel első filmje, az Ördögök forgatásán, majd utána éveken át szexuális zaklatta, többek között "kierőszakolt csókokkal".

Ruggia tagadta a vádakat, és közölte, hogy "semmiféle fizikai közeledésben és szexuális zaklatásban nem vett részt", ennek ellenére kiadott egy bocsánatkérő közleményt is.

Nem tudtam, hogy a hízelgésem és a színésznő iránt táplált reményeim a fiatal kora miatt esetenként fájdalmasaknak tűnhettek. Ha ez a helyzet, és képes erre, kérem, hogy bocsásson meg nekem"

- írta a most 54 éves rendező.

