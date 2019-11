A 77 éves Martin Scorsese három új filmen dolgozik

A 77 éves Martin Scosese egy percig sem pihen: most látható a mozikban és a Netflixen új gengszterfilmje, Az ír, de máris további három filmen dolgozik. (És ezek csak azok a produkciók, amiket rendezőként vállalt, számos más film készítésében producerként dolgozik.) Az egyik a Killers of the Flowers Moon című krimi Leonardo DiCaprióval a főszerepben, erről a filmről itt írtunk bővebben.



Emellett, Roosevelt munkacímmel előkészítés alatt áll egy másik filmje, egy életrajz Theodore Roosevelt amerikai elnökről. A tervek szerint ennek a főszereplője is Leonardo DiCaprio lenne. És ha ez nem lenne elég, kiderült, hogy a két nagyszabású film mellett, még egy dokumentumfilmet is összerak egy kedvenc témájáról, New York zenei életéről a hetvenes években. Scorsese korábban is készített zenei témájú dokumentumfilmeket, többek között a Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese és a George Harrison: Élet az anyagi világban című filmeket.

Az ír óriási kritikai siker, 96 százalékon áll a Rotten Tomatoes kritikagyűjtő oldalon, a jövő évi Oscar esélyesei között emlegetik.