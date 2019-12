Michael Jacksonról szóló szatirikus musicalen dolgozik Johnny Depp

Egészen bizarr produkcióba fogott Johnny Depp, írja a Page Six. Depp lesz a producere annak a musicalnek, ami

Michael Jackson életét meséli el a védjegyének számító flitteres kesztyű szemszögéből.

Egyelőre nehéz elhinni, hogy ez nem valami kamu, de jelenlegi helyzet szerint a musical For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove címre hallgat, ami magyarul kb. annyi, hogy

"A kesztyű szerelmére: Egy nem hivatalos zenés mesejáték Michael Jackson életéről - a kesztyűje tolmácsolásában"

A történet narrátora és főhőse is Jacko kesztyűje lesz, aki majd elmeséli, hogyan alakult az énekes karrierje és hogyan sározódott be a megítélése. Depp producer lesz a musicalben, de szerepel benne majd bábfiguraként a Jackson 5, Corey Feldman és Bubbles, Jacko csimpánza is. A szatirikusnak szánt musical a Jackóval kapcsolatos gyerekmolesztálásokkal foglalkozik majd úgy, hogy azt sugallja, az énekes kesztyűje tehet mindenről. Corey Feldman rendesen ki is akadt Twitteren a hír hallatán:

DEPP-SPRATE MOVES: WTF DID I JUST READ?!? IS THIS REALLY A THING? AND WTF IS WRONG W DEPP THAT HE WOULD WANT 2 PRODUCE THIS?? TONE DEAF & TASTELESS? THIS 1 TAKES THE CAKE! ID NORMALLY KEEP MY OPINIONS 2 MYSELF BUT WHEN MY NAMES AN INGREDIENT, I GOTTA CHEW! https://t.co/B0n2IHrUzy — Corey Feldman (@Corey_Feldman) November 30, 2019

A rendező, Julien Nitzberg azt állítja, hogy 17 éve felkérték egy, hogy készítsen filmet Jacko életéről, de problémát okozott, hogyan tálalják az énekessel kapcsolatos pedofil vádakat. Ekkora dobta be Nitzberg, hogy akkor fogjanak mindent Jacko kesztyűjére, ami egy földönkívüli, szűz fiúk véréből táplálkozó valami. Nitzberg végül dobta az ötletet, mert még ő is visszataszítónak gondolta, de később meggondolta magát, mert szerinte ez musicalben tudna működni.

A Page Six azt állítja, hogy a musical tényleg annyira komoly, hogy január 25-én mutatják be először Los Angelesben.