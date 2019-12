Helen Mirren életműdíjat kap a Berlinalén

Arany Medve-életműdíjat kap februárban a 70. Berlinalén Helen Mirren Oscar-díjas brit színésznőt - írja az MTI. A díjátadó ceremóniát 2020. február 27-én tartják a Berlinale Palastban, a filmfesztivál központjában. Az életműdíj átadása alkalmából levetítik Stephen Frears A királynő című filmjét, amelynek címszerepéért Mirren Oscar-díjat kapott.

"Helen Mirren erős személyiség, akinek színészi alakításai mindig nagy hatásúak. Időről időre meglep bennünket az általa játszott összetett karakterek ábrázolásával, akár a Felül semmiben alakított Chris vagy A királynőben II. Erzsébet esetében, alakításaiban az erős nő paradigmája jelenik meg" - méltatta a színésznőt Mariette Rissenbeek, a Berlinale ügyvezető igazgatója a fesztivál honlapján.

Mirren egészen fiatalon csatlakozott a Royal Shakespeare Company színtársulathoz, és az azóta eltelt évtizedek alatt számos műfajban bizonyította tehetségét a színházban és a filmvásznon is. A királynő című filmért 2007-ben a Golden Globe-díjat is elnyerte, de számos más alakítását is nemzetközi filmdíjakkal ismerték el. Színházi alakításaiért a Laurence Olivier-díjat és a Tony-díjat is megkapta. 2003-ban pedig a színművészetben elért eredményeiért a Brit Birodalom Rendjének lovagparancsnoki fokozatával tüntették ki.

Egyedülálló színészi jelenléte miatt a brit és az amerikai moziban is otthonosan mozog, számos különböző stílusú filmrendezővel dolgozott Robert Altmantól Paul Schraderig, és olyan akciófilmes kasszasikerekben is játszott, mint a RED vagy a Halálos iramban-sorozat.

Mirren első jelentős filmszerepét Michael Powell A festő és a modell című 1969-ben bemutatott vígjátékában kapta. legismertebb filmjei között van a Peter Greenaway rendezte A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, Robert Altman Gosford Parkja, a Nigel Cole-lal forgatott Felül semmi vagy Az élet ízei, amelyet Lasse Hallström rendezett.

A Bill Condon rendezésében készült The Good Liar című legújabb filmjét a napokban mutatták be Észak-Amerikában és Németországban is. A Berlinalén a Mirren filmjeiből készült válogatásban ezt a produkciót is láthatja a közönség, továbbá vetítik A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, Az utolsó állomás, a Hosszú nagypéntek és A királynő című filmjeit is. A 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztivált 2020. február 20. és március 1. között rendezik meg.