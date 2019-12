Több magyar film is felkerült a Netflix kínálatába

Több magyar film is felkerült a Netflix streamingszolgáltató oldalára. Ezentúl az Oscar-jelölt Testről és lélekről mellett, amit már korábban is meg lehetett nézni, olyan magyar filmek láthatóak, mint az Oscar-díjas Saul fia, Az állampolgár, a Nyitva és a régebbi magyar sikerfilmek közül a Kaméleon és a Csak szex és más semmi. Felkerült még a Soul Exodus című dokumentumfilm és a Sherlock Holmes nevében című ifjúsági kalandfilm is. A mesék közül a Lengemesék 1-2. került be a szolgáltató kínálatába.

A Netflix magyarországi szolgáltatása 2016 januárjában indult. Az induláskor úgy 1200 sorozatot és filmet jelentő archívum 2017 nyarára körülbelül 2800-ra hízott (akkor a zsinórmértéknek használt amerikai katalógusban 5500 cím szerepelt), 2019 őszére pedig 5062-re. A csatornáról és hazai terveikről ebben a cikkben írtunk részletesebben.

A Netflix jelenleg 190 országban, 32 nyelven érhető el, 151 millió aktív előfizetéssel rendelkeznek világszerte, ami potenciálisan 450 millió nézőt jelent, akik évente 115 milliárd órát töltenek Netflix-tartalmak fogyasztásával.