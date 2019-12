Váratlan helyen bukkant fel a Népszínház utcai összeomlás

Vannak olyan filmrendezők, akiknek minden egyes új munkáját extra figyelem és tisztelet övezi, ilyen a brit Jonathan Glazer, akit ugyan munkamániásnak nem lehet nevezni, de egy olyan meghatározó erőnek, ami nagy hatással van évtizedek óta az emberek vizuális ízlésére, igen.

Neki köszönhetjük a Karma Police videoklipjét, amiben ugye Kovács Lajos próbál elmenekülni egy gyilkos autó elől, vagy ő rendezte az évtized egyik legjobb és legfurcsább filmjét, a Scarlett Johansson főszereplésével készült Under The Skint, amiben a színésznő emberevő földönkívüliként rója Skócia utcáit. Glazer ritkán csinál valamit, úgyhogy ha van bármi új, arra rá szoktak pörögni az interneten, és most novemberben a semmiből megjelent a The Fall (A zuhanás) című rövidfilmje. A film alig pár perces, a nyomasztó cselekményét egyszerűen le lehet írni: egy összeverődött banda leráz egy embert a fáról, hurkot tesznek a nyakába, majd ledobják egy kút mélyére. Ja igen, és mindenkin furcsa, torz, kabuki-szerű maszk van, amiktől még inkább fésületlen vadembereknek tűnnek.

Glazer egyenesen bevallotta, hogy a film a reality tévézésről szól, egész pontosan arról, ahogy a tömeg először lerángat valakit a piedesztálról, majd megpróbálja a lehető legmélyebbre taszítani, ahonnan aztán nemigen van menekvés. (A rendező két konkrét előképet említett, Goya Ha az értelem alszik, előjönnek a szörnyek című festményét, illetve a Trump-gyerekek fotóját egy leölt leopárddal.) A The Fallnak tényleg sikerült ezt pár perc alatt, dialógus nélkül kommunikálni. Vagyis ez így nem teljesen igaz, egy, a háttérben hallható ordítás ismerős lehet nekünk, internetező magyaroknak.

Ugyanis azt a pár évvel ezelőtti Összeomlás a Népszínház utcában című videóból szedték.

Ha valakinek nem lett volna meg az internet nem olyan régi gyöngyszeme, az Összeomlás a Népszínház utcában nem a reality tévézésről szól, hanem arról, hogy egy férfi a téli villamosmegállóban elkezdett dühöngeni, amiért a villamosvezető feltehetőleg nem vette észre, hogy a megállóban ül, ezért a szerelvény megállás nélkül ment tovább. A férfi először a “Nem!” sakálszerű süvöltésével ad nemtetszésének hangot, majd azt ordítja, hogy “Megöllek!”, aztán elkezdi könyökkel leverni az utastájékoztató táblát, majd végül elkiáltja magát, hogy “Te kurva!”. A villamos hangjától és az utolsó kiborulástól eltekintve a videó hanganyagát meg is lehet hallgatni ebben a Coubban, amit olvasónk, Gábor rakott össze:

Hogy pontosan hogyan került bele ez a videó, azt nem tudni, nem egy kifejezetten magyar nevű ember felelt a hangkulisszáért, hanem Simon Carroll, megpróbáljuk felkeresni.

A The Fall sajnos Magyarországról csak VPN nélkül érhető el, az Egyesült Királyságban a BBC lejátszóján, az Egyesült Államokban pedig a dedikált honlapján lehet ingyenesen megnézni.