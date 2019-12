A Disney megdöntötte a saját rekordját

December első hétvégéjén a Disney megdöntötte a saját jegybevételi rekordját, és átlépték a 10 milliárd dolláros álomhatárt. Ebben biztosan szerepe volt a Jégvarázs 2-nek, ami a hálaadási hétvégén, illetve azt követően is tarolt a mozikban.

2019-et megelőzően a szórakoztatóipari gigacég legsikeresebb éve 2016-volt, akkor 7,6 milliárd dollárnyi bevételt termeltek neki a mozinézők. A mostani rekordbevétel pedig jóval több mint 10 milliárd dollár, ha beleszámoljuk az idén megvásárolt Fox bevételeit is, akkor már majdnem 12 milliárd dollárra rúg ez az összeg. De lesz ez még több is, hiszen idén lesz még egy nagy dobás, egy hét múlva mutatják be ugyanis a Star Wars: Skywalker kora című filmet, ami egy több évtizedes korszak lezárását jelenti.

A Disney legsikeresebb filmjei idén a Jégvarázs mellet a következők voltak: Bosszúállók: Végjáték (2,79 milliárd dollár), Oroszlánkirály (1,6 milliárd dollár), Marvel Kapitány (1,2 milliárd dollár), Toy Story 4 (1,07 milliárd dollár), Aladdin (1,05 milliárd dollár).

(Collider)