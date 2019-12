Megérkezett az előzetes az új Szellemirtók filmhez

Év elején jelentették be, hogy Szellemirtók-filmek folytatásán dolgozik az eredeti filmek rendezőjének fia, Jason Reitman, és hogy ha minden igaz, másfél év múlva már a mozikba is kerül az új rész, ami figyelmen kívül hagyja majd a 2016-os női főszereplőkkel készült remake- et.

Eddig kellett várni, de megérkezett az első előzetes a Ghostbusters: Afterlife című filmhez, aminek Egon Spengler családja lesz a főszereplője, és aminek helyszíne az első két filmtől eltérően nem New York lesz, hanem egy vidéki farm, illetve kisváros.

A Spenglert alakító Harold Ramis 2014-ben sajnos elhunyt, de az eredeti csapatból visszatér majd Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson és Sigourney Weaver is. A főbb szerepeket pedig Mckenna Grace (A Hill-ház szelleme), Finn Wolfhard (Stranger Things), Carrie Coon (Fargo) és Paul Rudd alakítja majd.

A film 2020 nyarán kerül a mozikba, magyarországi premier dátumáról egyelőre nincsen információnk.