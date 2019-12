Az erőltetett feminizmusnak nyögés a vége

Kevés, nagyon kevés olyan franchise van, amit bolondbiztosan lehet updatelni. A Charlie angyalai nem ilyen, legalábbis a 2019-es, #metoo-ba mártott, az üvegplafont diadalmas sikkantások közepette átszakító kiadás nagyon nem. És akkor az örök klasszikus "oszt hogy állunk a minekkel?" kérdést még fel sem tettem, pedig jogosabb lenne, mint egy Wass Albert jazzbalett előadása esetén.

Oké, nem vagyok teljesen hülye, a hetvenes évek full szexista, ostobenkó tévésorozatát azért kellett elővenni, mert a dögös ruhákban férfiak parancsára kémkedő jócsajokból szinte nulla befektetéssel lehet önálló, erős, férfiaktól teljesen független kémcsajokat faragni, de mivel a filmet nem a feminista agenda fogja eladni, hanem a dögös ruhákban rohangáló csajok, így Elizabeth Banks mozija egy olyan öszvér lett, ami a Fontos Dolgok elmesélése mellé azért csak bevetette a "vagina mint fegyver" és a "rázd a segged, babám, legyen mit kitolni a YouTube-ra" motívumokat is. Persze az ütlegek és rúgások, pár esetben pedig egy ilyen limonádé filmtől meglepően szadista halálnemek mind szexista barmokon csattantak, akik megérdemelték sorsukat.

Ennyit ér IMDb: 4/10

Rotten: 52%

Metacritic: 52/100

Index: 3/10

Ez az a film, amiben két kivételtől eltekintve minden faszi olyan, mint amilyennek a legszélsőségesebb feminista blogok ábrázolják a férfiakat, szexista fajankóknak, akik mind Isten ajándékának tekintik magukat, és még egy szaros biztonsági őr is képes kiselőadást tartani az egyik főhősnek arról, mennyivel több esélye lenne a férfiaknál, ha mosolyogna. Ezek a rém leegyszerűsített karakterrajzok, az egydimenziós karakterek (nagyjából mindenki leírható egy jelzővel) akkor nézhetők el egy filmnek, ha a látvány, az akciók, nota bene a történet elég lenyűgöző, sodró lendületű és csavaros ahhoz, hogy elfelejtesse velünk az árnyalatok hiányát, de ez a Charlie angyalai nem ilyen.

A látványvilága tisztes iparosmunka, minden plánt, beállítást láttunk már ezerszer, a színvilág semmilyen, a helyszínek meg csak azért változnak, mert manapság egy valamirevaló kémfilmben legalább három országot meg kell látogatni. Ami az akciókat illeti, Banks rendezőként nem tud vagy nem akar mit kezdeni velük: a verekedések unalmasak és egy kaptafára koreografáltak, még saját magát sem tudta úgy rendezni, hogy ne röhögjön a néző a mutatványon. Autós üldözés is van, meg sok lövöldözés, de amolyan kötelező körök, öröme nem sok mindenkinek lehetett bennük.

És végül a történet, amit nem fognak gobelinre hímezve árulni, az tuti: a Charlie angyalai ebben az inkarnációban egy nemzetközi problémamegoldó ügynökség, akihez akkor fordulnak a kliensek, ha a rendőrséghez nem mernek. Több országban is van lerakatuk, a helyi állomásfőnököket mind Bosley-nak hívják, azaz egy rang lett abból a névből, amit a klasszikus sorozatban, az előző mozifilmekben és a pár rész után a földbe beleálló, 2011-es tévésorozatban is a titokzatos Charlie alvezére viselt. Egy ilyen lerakathoz fordul egy tudós csaj, mert feltalálta Az Örökké Tartó Energiaforrást, amit - szüpríz! - egy kódrészlet átírásával fegyverként is lehet használni. Ha ehhez hozzáteszem, hogy Dr. Elena Houghlin (Naomi Scott) atletikus, csinos nő, és azt, hogy a filmben az Angyalok párban dolgoznak, kábé ki lehet találni a sztori sarokpontjait, aktív részese lesz az akcióknak, vicceseket szól be, és nagyon dögös ruhákba öltözik.

Sajnos rengeteg olyan ostobaság bosszantja az embert, amit már a forgatókönyv alaposabb átolvasásával is orvosolni lehetett volna. Az egyik angyalt a 23 éves Ella Balinska alakítja, aki a szerepe szerint megcsömörlött a brit hírszerző hivataltól - ezek szerint az MI-6 már tinicsajokat is alkalmaz? Az ügynökség olyan látványos luxusban működik, amit nemigen lehet finanszírozni másfél szobás albérletben lakó tudósnők fizetéséből. Miért megy fel az akciót biztosítani a Kristen Stewart alakította Sabina Wilson egy olyan ház tetejére, amiben nincs lift, és miért nem visz magával távcsöves fegyvert? És így tovább.

A színészek közül csak Stewart lóg ki, de ő legalább felfelé, hiszen a vad, mindenkinek visszaszóló hackercsaj karakterét két grimasszal és az azokat kísérő, a haját igazgató mozdulattal felteszi a vászonra, ráadásul látványosan élvezi, hogy a függetlenfilmek visszafogott drámája helyett végre harsány lehet, és kiélheti magát. A többieket hagyjuk, még a mindig megbízható Sir Patrick Stewart is csak önmaga paródiáját tudja hozni, pedig neki és a filmben az egyik Bosley-t alakító Banksnek is van humorérzéke. A film nem (csak) miattuk és a csapnivaló színészi játék miatt lett rémes, hanem azért a izzadságszagú kínlódásért is, ami üvölt az egész projektről, és amivel mai, "woke" (éber), #metoo-kompatiblis filmet akarnak faragni egy olyan franchise-ból, amit a jócsajfaktorra és a feszes fenekekre építettek fel, és aminek legfrissebb kiadásában is csak szép, vékony nőket mutogatnak.