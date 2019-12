Már megint kérdéses az Akira-film jövője

Hosszú-hosszú évek óta küzd azzal Hollywood, hogyan lehetne valahogyan feldolgozni az 1988-as Akirát, minden idők egyik legnépszerűbb japán animéjét. A Warner aztán végre eljutott oda, hogy nemrég bejelentette az élő szereplős remake 2021-es megjelenését, hogy most a Mátrix 4 miatt megint kérdéses legyen a projekt sorsa.

A Warner ugyanis 2021. május 21-re rakta a következő Mátrix-filmet, amelyben visszatér Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss, illetve Lana Wachowski rendező is, de szerepel még Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen), Jessica Henwick (Trónok harca) és Neil Patrick Harris is. Emiatt nem tudni, mi lesz az Akirával, amit Taika Waititire bíztak eredetileg, de a rendezőnek meg kell csinálnia a Thor: Ragnarok folytatását, ezért már alapból elcsúsztatták a gyártás kezdetét. Új bemutatódátumot egyelőre nem jelentettek be.

Érdekesség, hogy ezen a héten a Mátrix 4 mellett bemutatják a John Wick 4-et is, vagyis egymásra engednek két filmet Keanu Reeves főszereplésével. Persze elképzelhető, hogy mivel a két projekt közönsége között nagy az átfedés, a Lionsgate végül későbbre rakja a John Wick 4-et. 2021 májusa egyébként alapból erős lesz, mert a két említett produkció mellett ekkor mutatják be a következő Doctor Strange-et és a Szörnyella de Frászról szóló Disney-mozit is.