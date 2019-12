Woody Allen szerint az orosz katonák szívesen filmeztek, mert már unták a megszállást

Woody Allennel készített interjú jelent meg a Magyar Narancs nyomtatott verziójában. A filmrendező új filmjét, az Esős nap New Yorkban-t most játsszák a hazai mozik, habár a film körül korábban nagy botrány kerekedett. A #metoo-hullámban Woody Allent is megvádolták egy korábbi családon belüli molesztálási ügyével (ez alól egyszer már felmentette a bíróság), a vádak miatt viszont az Amazon inkább kihátrált a forgalmazásból. Később aztán 19 milliárd forintnyi kártérítést fizettek a lépésükért. A filmrendező a Magyar Narancsnak adott interjújában beszél erről is, de emellett a Kádár-korszak Budapestjéről, meg arról, hogy nem nagyon szeret zuhanyozni.

Az interjúban Woody Allen először kedvenc koktélbárjával és New Orleans-i jazzt játszó zenekarával indít, majd hamar áttér milánói operarendezésére, Puccini Schicchijére. A Scalában rendezett darabjával kapcsolatban kiderül az is, hogy Allen egy magyar karmesterrel, Fischer Ádámmal dolgozott együtt. Ennek kapcsán a filmrendező mesél arról is, amikor az 1975-ös Szerelem és halál című film jeleneteit készítették Budapesten.

Érezhető volt a megszálló oroszok jelenléte. Ami nekünk mint filmkészítőknek szerencsés helyzetet teremtett, mert az orosz katonákat, semmi dolguk nem lévén, szerepeltetni tudtuk a filmünkben, ami egy vicces háborús film volt. Az orosz katonák lelkesek voltak, mert nagyon unták Magyarország megszállását. (...) Ideális helyzet volt, katonák játszottak katonákat, amit hitelesen is csináltak.

Elmeséli emellett azt is, hogy közel 500 katona alkalmazását az Egyesült Államokban nem engedhette volna meg magának, de Magyarországon egy-egy katona főként csak egy karton cigarettába került neki. Woody Allen emellett arról is beszélt, hogy

Nem nagyon szereti végigülni még a saját operarendezéseit sem, meghajolni meg pláne nem.

Kedvenc bárjában sem kap ingyenitalt, főként azért, mert nem iszik és nem szeret éjszakáig kimaradozni.

Koránkelős és gyorsan zuhanyzós típus.

Hillary Clintonra szavazó demokrata, de vannak republikánus barátai, szerinte minden ember ember, politikai nézettől függetlenül.

J övőre mutatják be az 50. filmjét, de ebből az 50-ből összesen kb. 8-10-et szeret igazán.

Miután elkészül egy filmje, utána már nem nagyon érdekli a dolog, az Amazon visszalépése sem hatotta meg igazán, szerinte végül barátságosan váltak el egymástól.

Az interjút Woody Allen azzal zárja, hogy mit gondol az életről és a halálról: