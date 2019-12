Lovecraft szörnyeiből készítenek filmet a Trónok harca alkotói

A Trónok harca készítői, David Benioff és D. B. Weiss a Warner Bros-nál tervezik kidolgozni új ötletüket, ami a "Lovecraft" című grafikus regény vászonra vitele lenne, írja a The Wrap egy, a projekttel foglalkozó munkatárs információi alapján.

Benioff és Weiss jelenleg cím nélküli projektje Keith Giffen 2004-es, Lovecraft című grafikus regényén alapulna. A könyvet a DC Comics megbízásából adta ki a Vertigo nevű képregénygyártó cég. A Lovecraft az író, H. P. Lovecraft kitalált szörnyeit, illetve az író életét és munkásságát ábrázolja grafikusan egy olyan világon keresztül, ahol Lovecraft szörnyei nem kitalációk, hanem a valóság részei.

A film az 1920-as években játszódna, a központi hangsúlyt pedig a Cthulhu kapná. A Cthulhu egy fiktív űrlény, ami Lovecraft novellájában 1926-ban jelent meg, ezután pedig feltűnt sorozatokban és zenei művekben is, mint a borzalom és gonosz megtestesítője.

A forgatókönyvet Phil Hay és Matt Manfredi (Aeon Flux, Pofázunk és végünk) készíti, a projekt gyártója Karyn Kusama (Pusztító) lesz. Benioff és Weiss korábban Emmy-díjat is nyertek nagy sikerű Trónok harca sorozatukkal, a Netflix is leigazolta őket, illetve szó volt arról is, hogy Csillagok háborúját rendeznek majd, de utóbbit végül visszamondták.