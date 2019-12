Az Oscar-díj szűkített listájára került az Akik maradtak, Tóth Barnabás filmje

Támogass te is!

Az Oscar-díjakról döntő bizottság, az Amerikai Filmakadémia kihirdette az Oscar-jelölések előtti utolsó kör, a szűkített lista (Oscar-shortlist) filmjeit: a tíz legjobb nemzetközi film közé bekerült Tóth Barnabás nagyjátékfilmje, az Akik maradtak.

A 2020-as Oscar-díj jelöltjeit január 13-án hozza nyilvánosságra az Akadémia; több kategóriában viszont már most közreadtak egy szűkített listát. Ezek között van a korábban "legjobb idegen nyelvű film", ma már "legjobb nemzetközi film" kategóriája is, amelyben a következő tíz film esélyes a jelölésre a 91 nevezett közül:

Az öt Oscar-jelöltet ezek közül fogja kiválasztani az Akadémia.

Tóth Barnabás filmje a második világháború után játszódik Budapesten, egy felnőtt férfi és egy kamasz lány barátságáról szól: mind a ketten elveszítették mindenkijüket a háborúban, egyiküknek sem van igazán miért élnie már, de egymás mellett végül mégis segíteni tudnak egymásnak "gyógyulni", és újra visszatérni az életbe.

Kritikánkban azt írtuk a Hajduk Károly (Aldó) és Szőke Abigél (Klára) főszereplésével készült filmről:

Épp elég bravúr úgy filmet készíteni, hogy egy ennyire alapvető és nyilván több millióféleképpen feldolgozott, ráadásul a sziruposság veszélyét hordozó témát ne vállalhatatlanul érzelgősen mutasson be valaki. De ha minderről még le is kell írni, hogy milyen szépen beszél a szeretetről, akkor tényleg nincs olvasó, aki ne azt hinné, hogy egy giccstengerre fog jegyet venni. Pedig a Magyarország által idén az Oscarra nevezett filmmel, Tóth Barnabás Akik maradtak-jával tényleg nem ez a helyzet. Mert ez a film talán az egyetlen módszert választja, amivel tényleg érvényesen lehet beszélni erről a témáról: valójában a szeretet hiányáról szól. És még a holokauszt ügyében is viszonylag újat mutat, hiszen azokról szól, „akik maradtak”, pontosabban akik visszatértek. Egyedül, elveszítve a hitüket. Nemcsak Istenben: az emberekben, az életben, abban, hogy van bármi értelme bárminek, hogy lehet még bármi jóban részük.