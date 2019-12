Mégsem új trilógiával folytatódnak a Star Wars-filmek, és egy ideig nem is jön új

Holnap bemutatják az eddigi harmadik Star Wars-trilógia záródarabját, a Skywalker korát, és eddig azt lehetett hinni, a Lucasfilm folytatja is ezt a háromrészenkénti építkezést. Kathleen Kennedy, a stúdió mindenható ura viszont azt mondja, a továbbiakban ez nem így lesz. Ráadásul most egy nagyobb szünet is következik.

"Az elmúlt öt-hat évben arra koncentráltunk, hogy befejezzük a Skywalkerek köré épült sagát. Most viszont itt az idő, hogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogyan lépjünk át valami újba és másmilyenbe" - nyilatkozta Kennedy a Los Angeles Timesnak.

Azt hiszem, most lehetőségünk van nyitottabban gondolkodni a történetmesélésről. Most már nem vagyunk beszorítva a háromfelvonásos struktúrába. A jövőben nem fogunk mondani egy számot, hogy ennyibe férjünk bele, mint valami dobozba. Hagyjuk, hogy a sztori határozza meg az egészet"

- tette hozzá.

Nem ez az egyetlen újítás, amire a Lucasfilm készül: korábban a céget jó pár éve felvásárló Disney nagyfőnöke, Bob Iger nyilatkozott arról, hogy a Skywalker kora után nagyobb szünetet tartanak a filmkészítésben. Ehelyett a Disney+ streaming csatornára készülő három sorozatra, köztük A mandalóriaira fognak koncentrálni.

Amikor a Disney felvásárolta a Lucasfilmet, kijelentették, hogy ameddig csak lesznek nézők, minden évben új Star Wars-film fog készülni az idők végezetéig. A sorozat a Solo című spinoff-fal tört meg: a relatíve rossz bevételi eredmények miatt ekkor mondták azt először, talán mégsem ragaszkodnak az évente egy filmet kitermelő ügymenethez.