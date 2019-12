A legelvetemültebb Star Wars-karaktereket csak pillanatokra láthattuk

Miért utálják annyira Az utolsó jedit? Miért annyira jó a Zsivány egyes? Hogyan viszonyulnak az új filmek a régiekhez? Újranéztük a Disney-éra filmjeit is.

Egy családtörténet vége A Skywalker család története a december 19-én moziba került kilencedik epizóddal véget ér. Több mint negyven év, filmek sora, tévésorozat, könyvek és képregények, egy egész legendárium, amelynek elemei olyan mélyen beépültek a popkultúra DNS-ébe, hogy sokszor már el is felejtjük, honnan származnak. Star Wars ezután is lesz, mert a Lucas által teremtett univerzum mindig újabb utazásokra hív, de a Skywalker kora korszakzárás és határvonal, amit az Indexen cikksorozattal teszünk emlékezetessé. A filmről kritikánk itt olvasható.

Ha rutinosabb Star Wars-néző, akkor biztos lendületből fel tudja rajzolni a Skywalker családfát. De mi a helyzet azokkal a karakterekkel, akik csak felvillannak a képernyőn? Megvan például a Birodalom visszavágban egy fagyigéppel a hóna alatt fejvesztve menekülő csávó? És azt tudja, hogy Luke Skywalker kinek a koponyáját vágta hozzá egy kapcsolóhoz, hogy megmeneküljön a Jedi visszatérben? Tényleg annyira kemények voltak a Mos Eisley-i kantinban fenyegető rosszarcú figurák?

A klasszikus Star Wars köré szőtt univerzumban (lore-ban) totálisan észrevehetetlen, a filmekben csak néhány másodpercre felbukkanó karakterekről születtek valószínűtlenül komoly történetek a könyvek, képregények és a rajongók által. Most, hogy lezárul egy nagy fejezet a Star Wars sagában, összeszedtük kikből csináltak a lehető legelborultabb módon Star Wars-hősöket.

Willrow Hood, a fagyigépes csávó

Nagyjából két másodpercig szerepel a Birodalom visszavágban Willrow Hood, akkor is csak elrohan Lando Carlissian mellett, miközben valami furcsa dolgot szorongat a hóna alatt.

Ez a fontos jelenet azután történik, hogy Lando elrendeli a Felhőváros kiürítését a birodalmi erők megjelenése miatt. Hood karakteréből az évtizedek alatt akkora legenda lett, hogy Star Wars cosplayerek egyik közkedvelt figurája lett, és még akciófiguraként is piacra dobták, miközben mindenki találgatta, mit is visz a hóna alatt. A legnépszerűbb megoldás az, hogy egy fagyigépet.

De ki is volt ő? Hood a legenda szerint egy olyan bányászcégnek dolgozott, ami a Lázadókat segítette, hogy kedvezményes áron jussanak tibanna gázhoz, és amikor megjelentek a birodalmiak Darth Vaderrel a Felhővárosban, akkor a cége számítógépének memóriaegységét abban a fagyigéphez hasonló cuccban menekítette ki, és semmisítette meg. Így titokban maradt a Lázadókkal ápolt kapcsolat. Bár Hoodot később elkapták a birodalmiak és alaposan megkínozták, de semmit nem árult el, és végül szerepe volt abban, hogy a Felhőváros felszabadult, utána nyugdíjba is ment. A Mandalorian című sorozatból azóta egyébként kiderült, hogy Willrow Hood nem is egy fagyigéppel, hanem egy camtonóval, vagyis széffel a kezében rohangált.

Bidlo Kwerve, akinek csak a koponyáját láthattuk

Még ebben a kategóriában is extrém Bidlo Kwerve, akinek csak csak a maradványait láthatjuk a Jedi visszatérben. Egészen pontosan akkor, amikor Luke Skywalker leesik egy verembe Jabba palotájában, és úgy öli meg az életére törő rancort, hogy egy koponyával telibe talál egy kapcsolót, az emiatt lecsapódó ajtó pedig végez a szörnnyel. Ez a koponya itt Bidlo Kwerve:

Kwerve ugyanúgy coreliai csempész volt, mint Han Solo, rühellték is egymást, és ugyanúgy üzleteltek Jabbával. Sőt, Kwerve olyannyira, hogy ő akart lenni a Hutt jobbkeze, de nagy riválisa volt a Jedi visszatérben látható csápos twilek, Bib Fortuna. A rivalizálás miatt Kwerve-nek kapóra jött, amikor a tatooine-i sivatagban egy lezuhant hajóban egy élő rancorra bukkant. Igen, ez az a rancor volt, ami végül Jabba palotájában Luke-ra támadt. Jabba hálás volt a lényért Kwerve-nek, a háláját pedig úgy fejezte ki, hogy megetette a rancorral Kwerve-t.

Az ezüst C-3PO, aki valami nagyon csúnyát szólt be C-3PO-nak

Na, ő valójában E-3PO, egy olyan robot, mint C-3PO, csak ezüstszínű, és nem olyan udvarias, ami nem is várható el tőle, hiszen birodalmi használatra kifejlesztett droid, aki ennek teljes tudatában kifejezetten gőgös és arrogáns.

A Birodalom visszavágban Felhővárosban bóklászva C-3PO belebotlik a másik 3PO-szériás protokolldroidba, akit illedelmesen üdvözöl, azonban hamar kiderül, hogy nemcsak egy tök más színű C-3PO-val van dolgunk, ugyanis az ezüst droid bunkón lerázza egy obszcén hutt sértéssel:

C-3PO: Micsoda öröm látni egy ismerős arcot! E-3PO: E chu ta! C-3PO: Goromba fráter!

Megoszlanak a vélemények, hogy vajon mit mondott C-3PO-nak, a “kopj le” a szebb megfejtések között van, mások szerint egyszerűen túl obszcén a mondat ahhoz, hogy lefordítsák.

A E-3PO egységeket eredetileg arra használták, hogy a Birodalom által használt sokféle hálózathoz kapcsolódni tudjanak, de később kémkedtek is a Droidlázadás idején.

Ponda Baba, akinek nem tetszett Luke pofája, és Cornelius Evazan, aki elmondta, hogy neki sem tetszik Luke pofája

Van egy jelenet az Új reményben, amikor Obi-Wan Kenobi oldalán a megszeppent Luke Skywalker beslattyog a Mos Eisley-i kantinba, de percek alatt beleköt két rettenetes arcú idegen. Az egész azzal kezdődik, hogy egy herearcú lény elkezd röfögni Luke-nak. Aztán a haverja fordít, hogy nem tetszik neki Luke képe. Ezután a torz arcú ember is közli, hogy neki sem tetszik. A páros mindezek tetejébe még azzal is keménykedik, hogy őket mennyi naprendszerben ítélték már halálra.

A legenda szerint a herearcú lény, Ponda Baba mentette meg a plasztikai sebészetet sajátosan értelmező Dr. Cornelius Evazant egy fejvadász karmai közül. A torz arcú Evazan a munkája miatt számtalan halálbüntetést érdemelt ki. A páros aztán együtt kezdett el dolgozni Jabbának, és keveredtek mindenféle kalamajkába, de Luke-ba belekötni elég nagy hiba volt, mert Obi-Wan úgy vetett véget a kocsmai balhénak, hogy fénykardjával levágta Ponda Baba karját, és Evazant is megsebesítette. A doktor megpróbálta visszavarrni Ponda karját, de nem sikerült, viszont túlélték a találkozást, és később folytatták az intergalaktikus bűnözői karriert.

Devin Felth, a rohamosztagos, aki a sivatagban azt mondta, "Droidok lehettek"

Pár másodpercig szerepelt az Új reményben Davin Felth, az a rohamosztagos, aki a tatooine-i sivatagban R2-D2 és C-3PO nyomára bukkant egy elejtett alkatrész miatt, és mindössze egyetlen mondata volt a filmben:

"Droidok lehettek."

Davin Felth homokosztagosként (sandtrooper, olyan rohamosztagos, aki sivatagi szolgálatra van felszerelve) szolgált éppen a Tatooine-on, amikor megtalálta a droidok által elejtett alkatrészt.

Felth a legenda szerint 18 évesen lépett be a Birodalmi Hadseregbe, nem sokkal a yavini csata előtt, és akkor még romantikus elképzelései voltak a katonai szolgálatról. Ez az elképzelése egészen addig tartott, amíg el nem kezdődött a kiképzése a Carida Akadémián, a galaxis legkeményebb kiképzőközpontjában. Később AT-AT lépegető pilótának is kiképezték, ezért némileg derogált neki a homoktúrás a Tatooine-on.

Owen bácsi és Beru néni halálakor is ott volt, de elfordította a tekintetét, mert értelmetlen gyilkosságnak tartotta a mészárlást. Később egy Mos Eisley-i csatában csatában hátba lőtte a főnökét, Mod Terrik kapitányt, és

a Lázadók kémjeként élt tovább.

A droid, amit majdnem megvett Owen bácsi és Luke a buckalakóktól R2-D2 helyett

Szintén az Új reményben van az a jelenet, amikor Owen bácsiék elmennek új droidokat venni, különösen ügyelve arra, hogy a termék értse a párologtatók bináris nyelvét. Elsőként egy olcsóbb R5-D4 modellt néztek ki, amiről azonnal kiderült, hogy rossz a motivátora, így Owen reklamációjára megkapta a buckalakóktól R2-D2-t. Csakhogy az R5-D4-nek eredetileg nem volt rossz a motivátora,

R2-D2 rontotta el!

A jawák járművében Leia parancsának engedelmeskedve tette ezt, hogy mindenáron megtalálja Ben Kenobit.

R2-D2 és az R5-D4, aminek elfüstölt a motivátora

Az R5-D4 egyébként egy R-szériás úgynevezett asztromech szerelőrobot volt, csak sajnos a R-széria gazdaságos verziója, gyakori gyári hibákkal, így gyakorlatilag mindenki állandóan meg akart tőlük szabadulni. R5-D4 sorsa viszont a meghiúsult vételi próbálkozás után jóra fordult, Voren Na'alhoz, a Lázadók kémjéhez került, aki felújította és megokosította az R5-öt, akinek a kis robotélete végül valódi célt kapott: a Birodalom Mos Eisley-i egységében kémkedett a Lázadó Szövetségnek.