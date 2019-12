Újabb nő perelte be Harvey Weinsteint szexuális zaklatás miatt

Néhány nappal ezelőtt a producer, akit számtalan nő vádolt meg szexuális zaklatással peren kívül megegyezett áldozataival, és ezzel elvileg lezárult minden ellene indított polgári per. Kaja Sokola egykori modell azonban úgy döntött, az ügy nem érhet így véget, ő nem fogadja el a kártérítést, és újból bíróság elé citálná Weinsteint - írja a Guardian.

Sokola korábban nem vállalta névvel a történetét, de most úgy döntött a nyilvánosság elé lép. A periratok szerint mindössze 16 éves volt, amikor Weinstein szexuálisan zaklatta, az eset 2002-ben történt. A producer azt ígérte Sokolának, hogy egy vacsora mellett majd elbeszélgetnek a karrierlehetőségeiről, de ahelyett, hogy egy étteremben találkoztak volna, felhívta a lakására. Weinstein ezután nagyon erőszakosan viselkedett, arra utasította, hogy vetkőzzön le és fogja meg a péniszét miközben ő - a lány tiltakozásra ellenére - a melleit markolászta.

Sokola az eset után úgy döntött, elhagyja a színészi pályát.

Vannak sebek, amik soha nem gyógyulnak be

- nyilatkozta. Sokola azért vállalta most, hogy elmeséli a történetét, mert reméli, hogy ebből majd mások is erőt merítenek, és nyíltan beszélnek majd arról, nekik min kellett keresztülmenniük. Ügyvédje, Douglas Wigdor hozzátette, nem adják fel a harcot, szeretnék a producert komolyabban felelősségre vonnák a tettei miatt, és ő is reméli, hogy az áldozatok közül többen csatlakoznak majd hozzájuk.

Harvey Weinstein eközben próbálja magyarázni a bizonyítványt, pár nappal ezelőtt egy interjúban például azzal érvelt, ő volt az úttörője annak, hogy nők is rendezhetnek filmet Hollywoodban, és fájlalta, hogy a zaklatási botrány miatt a munkásságáról teljesen elfeledkeztek.