A Joker színésze is szerepel az új Mission: Impossible-filmben

A Todd Phillips rendezte Joker-film Burke nyomozója, Shea Whigham is szerepet kapott a Mission: Impossible-sorozat folytatásában. A hetedik és a nyolcadik filmet készítő Christopher McQuarrie a napokban egy Twitteren közzétett fényképpel leplezte le a franchise legújabb színészét.

A színészt a velencei filmfesztiválon Arany Oroszlánnal díjazott Joker előtt láthattuk már többek között a Wristcuttersben (Csuklónyiszálókban), a Take Shelterben, a Halálos iramban 6-ban, az Alelnökben, valamint a Homecoming, a True Detective és a Boardwalk Empire című sorozatokban is.

Tom Cruise – aki már több mint húsz éve, 1996 óta alakítja Ethan Hunt karakterét – a Mission: Impossible mindkét új részében játszik majd. Új belépőként Hayley Atwell és Pom Klementieff csatlakozik a sorozathoz, Ilsa Faustot pedig ismét Rebecca Ferguson fogja alakítani a Hollywood Reporter értesülései szerint.

Januárban az Index is megírta, hogy az elkövetkező években mindjárt két Mission: Impossible-film is készül: a hetedik részt a tervek szerint 2021. július 23-án, a nyolcadikat pedig 2022. augusztus 5-én mutatják majd be az amerikai mozik.

Mindkét folytatást Christopher McQuarrie írja és rendezi, aki a 2015-ös Titkos nemzetet és a 2018-as Utóhatást is jegyzi – utóbbi több mint 790 millió dolláros bevételt szerzett világszerte, amivel a sorozat eddigi legsikeresebb darabja lett.