Aranytojást tojó tyúk még nem volt ekkora szarban

Simán lehetne a 40 millió forintos kérdés a Legyen ön is milliomosban, hogy most, hogy a Skywalker korával lezárta a 42 éves, kilenc filmből (három trilógiából) álló nagy űropuszát a Star Wars, merre is haladjanak tovább. A bökkenő viszont az, hogy jelenleg még a Lucasfilmnél sem nagyon tudják, mit és hogyan is kellene csinálniuk a jobb folytatás reményében. Ez pedig már a Disney problémája is, nem véletlen, hogy küldték a felmentő sereget.

A Lucasfilm eredeti terve az volt, hogy amíg el nem pusztítja a Földet egy Halálcsillag, évi egy Star Wars-film érkezik a mozikba, hogy kipréseljék a Marvel filmjei után az emberek zsebében maradt utolsó centeket is George Lucas hagyatékából. A terv nem annyira jött be, a 2018-as Solo: Egy Star Wars-történet nem hozta az előre elvárt sikert, és bár a két évvel korábbi Zsivány Egyes még jó volt, a Star Wars-történetek, vagyis a trilógiákhoz ilyen-olyan módon kapcsoló egyedi sztorik gyorsan elhaltak.

A lelkesedés pedig nem csak Han Solo, de a Skywalker-klán esetében is láthatóan esett – bár a Skywalker kora normál piaci eredményeket nézve jól nyitott, a trilógia másik két tagjához képest alaposan elmaradt a nyitóhétvége bevétele, és J.J. Abrams filmje igazából a kritikusoknál és a rajongóknál is elég vegyes fogadtatásra talált.

Hogy miért, arról Sixx írt az Index kritikájában is, de a legfőbb okot mi is kiemelnénk: egyszerűen nem tudták eldönteni a készítők, hogy mit is akarnak kezdeni a filmmel, ami inkább a kőkemény rajongók elvárásait próbálta meg kielégíteni, ahelyett, hogy valami koherens, előre átgondolt történetet hozott volna össze.

!!! Innen szpojlerekkel folytatjuk, merre is mehet tovább a Star Wars útja !!!

Az ugyanis egyértelmű, hogy Palpatine feltámasztása még sehol nem volt képben a legújabb trilógia második filmjének forgatásakor, és hát jó nagy hülyeség is lett a Palpatine-családvonal, ilyesmi nagyjából szappanoperákban jön elő, de persze a vérfagyasztó nevetésnek és a Palpatine jelentette történetlezárásnak nem sikerült ellenállni, ezek szerint.

Az világos, hogy erre a képletre kevésbé vevők az átlag mozinézők – nem a rajongók, ők valószínűleg a Star Wars Holiday Special 4K-ban felújított verziójára is vennének jegyet már holnap, ha lehetne –, miközben ott van a Disney+-on óriási sikerrel induló The Mandalorian, ami megmutatta, hogy a rojtosra használt képletet elhagyva igenis lehet sikeres Star Wars-adaptációt csinálni, csak hát ehhez ötlet, átgondoltság és idő kell.

És az átgondoltsághoz tartozik az is, hogy a sorozatban mekkora arányban adagolják a Star Wars-trilógiák világa jelentette kapaszkodókat. Amikor az ötödik epizódban megjelenik a Tatooine és a Mos Eisley-kocsma, mindenki tudja, hogy Luke Sykwalker szülővárosában járunk, ott, ahol a híres jelenetben Ponda Baba és Cornelius Evazan belekötöttek a későbbi jedibe. A sorozat tudatosan játszik a nézők nosztalgiájával, de nem alakul át fan service-szé:

Luke még említés szintjén sem kerül elő, mégpedig talán azért, mert nem volt komoly hatása a kisemberek életére.

Persze, megdöntötte a Birodalom uralmát, elpusztította Darth Vadert, a peremvidéken található Tatooine lakóinak életét viszont nem váltotta meg a szuperhős, akinek emléke és tettei feledésbe vesztek. Egy srác számára, aki ki akarna törni innen, a hőssé válás nem Luke példájának követését jelenti, hanem azt, hogy megpróbál felvételt nyerni a fejvadászok céhébe.

Nos, valahogy így kell világot építeni a jediken és a Skywalkereken túl. Tévében már megy, itt az idő, hogy moziban is megmutassák majd.

Ők se tudják, mi legyen

Illetve még nincs itt az idő, 2022-ig ugyanis nem érkezik új Star Wars-film, a hároméves hiátus pedig jól jelzi, mekkora a gond, hiszen a Disney és a Lucasfilm önként zárja el a pénzcsapot, mielőtt tovább erőlködve a földbe állítanák kimeríthetetlennek hitt pénzforrásukat.

A Lucasfilm elnöke, Kathleen Kennedy csak annyit árult el, hogy 2022-re tervezik az új bemutatót, de hogy miről szól a film, arról semmit nem mondott, sőt, egyelőre csak az a biztos, hogy januárban a következő film rendezőjét jelentik be – igaz, ebből már lehet majd egy-két dologra következtetni.

Eredetileg egyébként 2022-ben a Trónok harca alkotópárosának, David Benioffnak és D. B. Weissnak a trilógiája mutatkozott volna be, de a páros inkább a Netflixhez ment, és ezek után lehet, hogy a teljes, a jedik eredetét bemutató trilógiát kilőtték a tervek közül. Papíron számolnak még Rian Johnson a peremvidéken játszódó trilógiájával, és behúzták (legalább) egy filmre a Marvel atyaúristenét, Kevin Feige-t is, akit ha benyomnak a 2022-es bemutató időpontjára, akár újra be is rúghatja a Star Wars-univerzumot.

Feige, a megmentő?

Amit Feige művelt a Marvelnél, az lényegében példátlan, az eddigi 23 film szinte kivétel nélkül óriási siker volt, és ami ennél is meggyőzőbb, hogy mindet sikerült egyetlen koherens szálon összekötni, miközben a Pókember esetében egy másik stúdiónál parkoló jogokkal is kellett zsonglőrködni. A Marvel-rajongók emellett 2022-ig látják, hogy mi vár rájuk a moziban és a tévében, és ha Feige érkezésével ennek a lendületnek és tervezhetőségnek csak a fele ragad át a Lucasfilmre, már óriási előrelépés lenne.

Feige várhatóan elég nagy alkotói szabadságot kap majd a filmjéhez (bármiről is szóljon majd), és már csak presztízsből sem teheti meg, hogy ne valami olyat hozzon össze, ami nagyot szól a mozikban.

Járatlan utat

Hogy a moziban merre lép tovább a Star Wars, arról lényegében semmit nem tudni, egyedül Benioffék tervezett, majd a lelépésükkel elkaszált jedis története szivárgott ki. Azt tudni, hogy a The Mandalorian mellett jön majd a Disney+-on egy Obi-Wan-sorozat, és külön sorozatot kap a Zsivány Egyesben megismert Cassian Andor is, és ezzel vége mindennek, amit biztosan tudhatunk.

Bár a stúdiónál állítják, hogy a Skywalker korával vége ennek a történetszálnak, és se trilógia, se más formában nem akarják folytatni a Skywalker-Palpatine-klán élettörténetét, azért a kilencedik film legutolsó jelenete elég tágas kaput hagyott nyitva a folytatás előtt, hátha mégis egyszer újra elő kellene venni a jól ismert szereplőket. Ez önmagában elég idegesítő, hiszen vagy a nyilatkozatokkal, vagy a film végével nézik hülyének a rajongókat, attól viszont csak még idegesítőbb lesz, hogy itt lőtték el a film (talán) egyetlen igazán eredeti ötletét, vagyis hogy sárga fényű fénykardot adtak Rey kezébe.

Ez az egyik legritkább szín a fénykardoknál, a jedik templomát őrző sentineleknek volt ilyen, akik a két másik jediiskola, diplomácia és a béke útját követő, a fénykardjukat csak végső esetben használó consularok (közéjük tartozott Qui-Gon Jinn és Yoda is), illetve a harcra edzett guardianek (Anakin és Luke Skywaler, Obi-Wan Kenobi és Mace Windu) közötti egyensúlyra törekednek, tehát egy eddig nem nagyon érintett szálat hoztak be, amiből elég sokat ki lehetne bontani alkalomadtán.

De ezt tegyük is félre, nézzük inkább a Mandalorian-receptet, vagyis az alaptörténethez alig, vagy inkább sehogy nem kapcsolódó, rengeteg potenciált jelentő szálakat – hozzátéve, hogy a Mandaloriant senki nem sejtette, tehát a félig-meddig kitalálható sztorikon túl is bőven van élet, és lehet, hogy tényleg ebbe az irányba kellene mozdulnia a Lucasfilmnek.

Jöjjön Doctor Aphra

Felmerülhet persze, hogy hozzanak be film formájában olyan, a könyvekben, képregényekben és rajzfilmekben népszerű alakokat, mint a vörös szemű, kék bőrű Thrawn főadmirális, vagy éppen a galaktikus polgárháborúban a Luke Skywalker által alapított harciegység, a Rogue Squadron, de ezek olyan régen jelen vannak, és tényleg annyira népszerűek, hogy nem lehetne megfelelni a rajongók fejében kialakult képnek.

Doctor Aphra viszont akár jó választás is lehetne. A karaktert kifejezetten a Star Wars-képregényekhez alkották meg, de egyből akkora sikere lett, hogy elég gyorsan saját képregénysorozatot is kapott. Ugyan Aphra története sok szálon kötődik Darth Vaderéhez, valójában nem kifejezetten a Skywalker-sztorihoz kapcsolódik. Az archeológus Aphra a Star Wars-univerzum Indiana Jonesa őrültnél őrültebb kalandokkal, és nem mellesleg van két robotja is, amik C-3PO és R2-D2 pszichotikus ikertestvérei.

Aphra kellően friss karakter ahhoz, hogy még ne legyen túl nagy imádat és köré épített világ vele kapcsolatban, amitől irreális magas elvárásoknak kellene megfelelnie, ha képernyőre viszik. Annak, hogy Doctor Aphra külön filmet kapjon, egyébként kicsi az esélye, már csak azért is, mert állítólag sorozatban gondolkodnak vele kapcsolatban.