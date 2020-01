Újabb dokumentumfilm-sorozatban beszélnek R. Kelly áldozatai

Gruppent szeretne a sitten, de nagyon. Kiskorúak terhére elkövetett nemi erőszakkal (is) vádolják.

Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning címmel készült öt részes folytatás az R. Kelly énekest leleplező tavalyi, hat részes dokumentumfilmhez, a Surviving R. Kellyhez. A film az előző rész megjelenése óta történteket veszi számba, arról szól, hogy milyen következményei lettek annak, hogy több fiatal nő vádolta szexuális visszaélésekkel, bántalmazással, nemi erőszakkal az énekest. A Lifetime filmje egyrészt R. Kelly sztoriját meséli el, aki jelenleg is börtönben van, és eddig huszonhét esetben vádolták meg a személyes szabadság korlátozásától vesztegetésen át kiskorúak elleni szexuális bántalmazásig.

Másfelől az őt vádoló nők és családtagjaik mesélnek arról, hogy min mentek keresztül azóta, hogy előálltak a történeteikkel. Elmondásuk szerint többek között halálos fenyegetéseket kaptak Kelly ügyvédeitől és más embereitől.

Az első dokumentumfilm érdekessége, hogy tulajdonképpen semmi egetrengető újdonság nincs benne. R. Kellyről évtizedek óta tudható, hogy kiskorúakkal folytat szexuális kapcsolatokat, bőven felnőtt férfi volt, amikor meghamisított papírokkal feleségül vette az azóta meghalt énekesnőt, az akkor 15 éves Aaliyah-t. (Ebben az ügyben éppen most folyik ellene vesztegetés miatt eljárás.) Nyilvánosságra került egy videó is, amin egy 14 éves lánnyal közösül, de ebben az ügyben is felmentették. Vagyis mindezek ellenére lényegében nyugodtan élhette az életét, lemezeket csinált, koncertezett.

Ez változott meg tavaly, miután kijött a film és több újságíró ráállt Kellyre, a lemezcége kirúgta, szakmailag egyre inkább ellehetetlenült, és a hatóságok is léptek. Így került Kelly 2019-re börtönbe, ahol a szinte követhetetlen bűnlajstroma ügyében hozott ítéletekre vár.