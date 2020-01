Hol láttuk már A két pápa Vatikánját? A Naboo bolygón

A Netflix évvégi dobása volt a nagyon szerethető A két pápa című film, ami azt a valós alapokon nyugvó történetet meséli el, hogy hogyan győzhette meg XVI. Benedek a pápaságtól ódzkodó Ferenc pápát (illetve akkor még Jorge Bergogliót), hogy vegye át tőle a feladatot. A filmet négy országban, rengeteg külső helyszínen és stúdióban is forgatták, a több évtizedet felölelő történetet pedig sokszor archív, sokszor álarchív és CGI-jelenetekkel színesítették.

De volt egy Vatikánban játszódó jelenet, ami különösen meglepő volt a filmben, mégpedig ez:

Hatalmas, pompás barokk lépcsőház, simán elhisszük, hogy róla, hogy ez a Vatikán – de persze nem az, a pápai palota főlépcsőháza egész másként néz ki. A helyszín azonban máshonnan is ismerős lehet – például a 2017-ben megjelent Star Wars Battlefront 2 című játékból. Ott ez a helyszín a Naboo bolygó tróntermét alakította, ahol droidokat, Jediket és Sith-lovagokat is apríthattunk akár 39 másik játékossal együtt:

Persze ennek a helyszínnek volt már hagyománya a Csillagok háborúja mitológiájában, mert a Baljós árnyakban és A klónok támadásában is szerepelt a Naboo bolygó királyi palotájaként.

Szóval adja magát a kérdés: a Csillagok háborúja egyik helyszínét a Vatikán inspirálta?

A valóság ennél sokkal prózaibb: a Vatikánban kizárólag dokumentumfilmet lehet forgatni, persze azt is csak külön engedéllyel. Arra viszont nem adják az áldásukat, hogy például a Szent Péter-bazilika vagy a pápai palota bármilyen fikciós filmnek otthont adjon. Tehát A két pápa is más helyszín után kellett, hogy nézzen, és ezt Nápoly mellett találta meg.

Az elképesztő méretű, de egyébként nem annyira ismert casertai királyi palota a nápolyi királyok rezidenciája volt, ami az olasz királyság megszüntetése, 1946 óta használaton kívül van, így a Vatikánnal ellentétben szabadon lehet látogatni: és ez az a helyszín, amit késő barokk stílusa miatt előszeretettel használnak rengeteg történelmi filmben (például az 1970-es Waterlooban), vatikáni helyszínként (például az Angyalok és démonok, Mission: Impossible III), vagy épp a Csillagok háborújában űrbeli királyi palotaként is.

Szóval amikor a Battlefront 2 játékban épp Yodával ugrálunk fel a grandiózus lépcsőkön, akkor annak a helyszínnek sajnos semmi köze sincs a Vatikánhoz. Viszont ezek után adódik egy másik kérdés is:

hol forgatták a Sixtus-kápolna jeleneteit?

A filmben három fontos jelenet is a világ egyik leghíresebb turistalátványosságában játszódik, a film közepén lévő privát beszélgetésben pedig a két színész kettesben barangolja be a kihalt, fényben úszó kápolnát. De a képekből egyértelmű, hogy ezt nem zöld háttérrel és utómunkával oldották meg, ahogy azt is tudjuk, hogy ezek szerint nem is a valódi helyszínen.

A Netflix viszont ragaszkodott a Sixtus-kápolnához – pontosabban egy Sixtus-kápolnához. Ezért a római Cinecittà filmstúdióban 10 hét alatt felépítették a saját Sixtus-kápolnájukat, ahol szabadon forgathattak.

Ahhoz, hogy lemásolják Michelangelo figuráit, egy úgynevezett tetovált fal technikát alkalmaztak: ennek az volt a lényege, hogy egy speciális anyagra kinyomtatták a kápolna festményeit, amit ezután a falakra ragasztottak. Ezután bevonták a felragasztott képeket, és a stúdióban felépített falak átszívták magukba a festményeket.

Az aprólékos munka miatt rengeteg néző hitte azt, hogy ezek a jelenetek a valódi helyszínen készültek, pedig nem lett minden száz százalékig tökéletes. Az elkészült helyszín néhány centivel nagyobb lett, mint az eredeti, úgyhogy a Netflixnél szívesen büszkélkednek azzal, hogy sikerült felépíteniük az eredetinél is nagyobb Sixtus-kápolnát.