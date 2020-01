Soha, semmilyen stúdió nem került még olyan helyzetbe, mint most a Disney

Soha akkora hazai, nemzetközi vagy összesített bevételt nem termelt még egyetlen stúdió sem, mint a most már szinte minden blockbusterért felelős Disney, és olyan sem volt még soha, hogy egyetlen stúdió ennyire brutálisan uralja a legjobban termelő filmek toplistáját - írja a Variety.

Már évekkel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy a Disney a világ filmpiacának nagyobb részét felvásárolta a Star Warst gyártó Lucasfilm, a legnagyobb képregényfilmeket gyártó Marvel és a saját korábbi konkurensük, a Pixar felvásárlásával, de a kis gömböc 2019-ben még ennél is közelebb jutott a világuralomhoz: az eddigiek mellé még a 20th Century Foxot is felvásárolták.

A stúdió eredményein mindez minden évben meg is látszik, folyamatosan döntik meg a jellemzően már saját maguk által felállított rekordokat, de a 2019-es év az eddigieken is túltett, azzal együtt is, hogy a legújabb Star Wars-film, a Skywalker kora még csak nem is számított a többihez képest olyan kiugróan sikeresnek.

A stúdió megszokott rekorddöntésein kívül idén még egy döbbenetes szám került a dicsőségfalra:

a teljes észak-amerikai mozis bevételek 33 százalékáért egyedül a Disney volt felelős.

Ilyen eredményre a Comscore amerikai médiaelemző cég fennállása óta, azaz minimum 1999 óta biztosan nem volt példa - írja a Variety. Kellett az eredményhez, hogy a stúdió minden divíziójának legyen olyan filmje, amely az 1 milliárd dolláros bevétel közelében van világszinten, vagy akár meg is triplázza azt: a Marvel stúdió Marvel kapitánya 1,13 milliárd, a Bosszúállók: Végjáték 2,8 milliárd dollárt hozott, a Disney élőszereplős divíziójának Aladdinja 1,05 milliárdot, az Oroszlánkirály 1,66 milliárdot, a Pixar Toy Story 4-e 1,07 milliárdot, a Disney Animációs Stúdió Jégvarázs 2-je 1,26 milliárdot, a Lucasfilm új Star Wars-filmje pedig hamarosan eléri a határt, most 815,7 milliónál tart.

Más stúdió még csak a Disney eredményének közelébe sem tudott érni: a második legnagyobb bevételt termelő Warner az észak-amerikai piac 13,7, a harmadik helyezett Universal pedig 13,4 százalékát fedi le.

Szintén döbbenetes, hogy a tíz legtöbb bevételt hozó film közül az első hat (Bosszúállók, Oroszlánkirály, Toy Story 4, Jégvarázs 2, Marvel kapitány, Star Wars) Disney-produkció, a hetedik helyezett Pókember - Idegenben co-producere a Marvel volt, hogy aztán a nyolcadik helyezett megint egy Disney-film (az Aladdin) legyen.

Soha semmi hasonlóra nem volt még példa a filmtörténelemben, de még csak a közelébe se ért ennek egyetlen stúdió sem

- emeli ki a Variety.

A Disney csak Észak-Amerikában 3,76 milliárd dollárt keresett, nemzetközi szinten 7,35 milliárdot, összesítve pedig 11,12 milliárd dollárt: mindhárom szám megint csak nagyobb, mint amit bármelyik stúdió valaha is elért.

Ráadásul ha mindehhez hozzáadjuk az év közben megvásárolt Fox már a Disney-nek fialó eredményeit, akkor 13,15 milliárd dollárra módosul a cég bevétele.