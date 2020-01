A Jancsi és Juliska horrorverziójától a felnőttek is rosszat álmodnak majd

Két ártatlan kisgyerek, akiket a saját szüleik zavarnak ki elpusztulni az erdőbe, de az éhhalál küszöbén találkoznak egy kannibállal, aki megpróbálja megölni és megenni őket, de végül sikerül ezt megakadályozni azzal, hogy élve elégetik a nőt. Úgy tűnik, mint egy tündérmese? Hát Oz Perkins is inkább azt gondolta a Grimm-meséről, hogy egy brutális horror, és ennek szellemében is rendezett filmet róla, amelynek most jelent meg a hosszú előzetese.

A korábbi, rövidebb előzetes inkább a legkeményebb horrorokat idéző részletekre koncentrált, míg a mostani inkább a sötét hangulatra, ami elég jó jel: ebből úgy tűnik, a Gretel and Hansel címet szándékosan megfordító Gretel and Hansel című Jancsi és Juliska-adaptáció nemcsak testileg, de lelkileg is nyomasztó lesz majd.

Korábban is megírtuk már, hogy Oz Perkins, a Psycho Norman Batesét játszó Anthony Perkins fia, aki a Psycho 2-ben egyébként el is játszotta a fiatal Norman Batest, egy interjúban azt mondta, a film

iszonyatosan pontosan követi a mese cselekményét.

Hozzátette, elsősorban egyfajta felnövéstörténetet akart rendezni Rob Hayes forgatókönyvéből, amelynek fordított címe (a film címe Juliska és Jancsi, azaz Gretel & Hansel lesz) jelzi, hogy rendhagyó feldolgozásról van szó. A szereplők közül a lány lesz az idősebb, 16 körül, a fiú pedig 8 éves kisfiú marad. De égő embertestek, gyomorból kihalászott hajcsomók és hasonlók között alighanem gyorsan felnőnek majd mind a ketten.

A filmet Amerikában 2020. január 31-én mutatják majd be, magyar premierről egyelőre nem tudni.