Martin Scorsese: Mégis miért kéne megnéznem a Jokert?

Martin Scorsese nemrég azzal került be a világ nagyjából összes filmes és pletykalapjába, hogy beszólt a képregény- és Marvel-filmeknek. Most pedig arról a Joker című filmről volt pár keresetlen szava, amelyet pont az ő két filmje, a Taxisofőr és A komédia királya ihletett nagyban.

Láttam belőle pár részletet. Tudok a filmről. Szóval úgy vagyok vele, hogy minek kéne megnéznem? Így is megvan a lényeg. Rendben van.

Ezzel magyarázta a New York Timesnak adott nagyinterjújában Martin Scorsese, miért nem tervezi bepótolni a Joker című film megtekintését, noha maga is úgy gondolja, sok mindent meg kéne néznie még az előző éves filmtermésből (amelyből egyébként látta és szerette a Paraziták című koreai filmet).

A dologra nem egyszerűen csak a képregényfilmes hagyományokkal szakító, sötét dráma, a Joker világsikere miatt figyelt fel mindenki, de azért is, mert korábban még az is szóba került, hogy maga Scorsese lehetne a film egyik producere, és mert a filmet látva nyilvánvaló, hogy Todd Phillips rendezőre hatalmas hatással volt Scorsese két klasszikusa, a Taxisofőr és A komédia királya, amelynek még a főszereplője, Scorsese kedvenc színésze és sok évtizedes alkotótársa, Robert DeNiro is fontos szerepet játszik a Jokerben.

Scorsese arról is beszélt, miért ment bele, hogy amikor az összes stúdió elutasította a hatalmas költségvetésű, 160 millió dollárba (majdnem 43 milliárd forintba) kerülő Az ír tervét, a Netflixhez menjen, vállalva ezzel azt, hogy rengeteg néző nem egyben és nem nagyvásznon nézi majd meg a filmet.

Scorsese azt mondja erről: úgy gondolta, még mindig inkább lehessen így megnézni a filmjét, mint sehogyan sem.

Még ha most az utcasarkon nézik is, talán valamikor majd moziban is vetíteni fogják egy retrospektív sorozat részeként. Tényleg ezt gondoltam

- mondja a rendező, akinek ehhez képest azért jobb dolga volt, mert a filmet, ha rövid ideig és kevesebb moziban is, de azért világszerte vetítették a mozik is. A Netflix saját közlése egyébként az első héten 26,4 millióan nézték meg online a filmet.

Scorsese egyébként nem igazán akarta elvállalni Az írt, amikor Robert DeNiro egy évtizeddel korábban megkereste vele, mert "veszélyesnek" tartotta, hogy már megint egy maffiafilmmel álljon elő, de végül azért vállalta, mert általa tudott beszélni "a létezés, az élet folyamatáról, amelyet az a munka fejez ki, amelyet életünk során elvégzünk".

A rendező az interjúban válaszolt arra a régi vádra is, hogy csillogónak és vonzónak állítaná be az erőszakot a filmjeiben.

De hát tényleg csillogó és vonzó, hát nem? Legalábbis elsőre mindenképpe az, ha fiatal vagy és hülye, mint egy csomó ember. És mint amilyen én voltam.

Scorsese korábban azzal keltett feltűnést, hogy azt mondta a képregényfilmekről: "Nem nézem őket. Tudják, én megpróbáltam. De ez nem mozi. A legtöbb, amit mondani tudok róluk, hogy olyanok, mint a jól megcsinált vidámparkok", majd ezt az álláspontját tovább fejtegette egy véleménycikkben is. A Marvelt is birtokló Disney nagyfőnöke, Bob Iger szerint ez igazán nem volt szép gesztus Scorsese-tól azokkal szemben, akik ezeken a filmeken dolgoztak valaha is. A New York Times most azt írja: a Disney már szervezi a régóta esedékes találkozót Iger és Scorsese között.