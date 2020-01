Al Pacino februártól nácikra vadászik az Amazonon

Megvan az a vicc, hogy az árva fiú, a Holokauszt-túlélő, az apácajelmezes kém, a jampec, a nyudíjas fegyverszakértő, a kínai harcművész és a feka besurranó tolvaj csaj bemennek egy kocsmába? És ha ez nem is vicc, hanem az Amazon Prime új sorozata egy amerikai nácivadász brigádról, melynek állítólag történelmi alapja van?

Az állítólagot úgy értem, hogy nem vagyok biztos abban, hogy 1977-ben valóban létezett egy földalatti nácivadász-szervezet New Yorkban Hunters, azaz Vadászok néven, nem úgy, hogy kételkednék a Simon Wiesenthal Központ létében és tevékenységében. A sorozat sztorija tényleg elfér egy söralátéten: egy srác (Logan Lerman) végignézi, ahogy a nagyanyját lelövik, és az első blikkre betörésnek tűnő eset mögé több mindent lát, motivációt, nácikat, satöbbi.

Az élete első tévés főszerepét játszó Al Pacino (rémes parókával a fején) beszervezi egy nácivadász brigádba, amiben van egy az apácajelmezes kém (Kate Mulvany), egy jampec (Josh Randor), két nyudíjas fegyverszakértő (Saul Rubinek és Carol Kane), egy kínai harcművész (Louis Ozawa Changchien) és egy feka besurranó tolvaj csaj (, akik nácikra vadásznak. Az előzetesből kiderül az is, hogy a Pacino karrierjének egyik védjegyének számító üvöltözéses ripacskodásra sajnos most is sor fog kerülni, ahogy arra is, hogy a nácik világméretű összeesküvést hajtanak végre, a vezetőjük meg Az Ezredes, akit Lena Olin alakít.

A képbe bekerül még egy FBI-ügynök, aki egyszerre nő és fekete, így a hivatalban nem sok nyugodt napja van (#metoo és #woke még a kanyarban sem). Az alkotó Jordan Peele (Get Out, BlacKkKlansman, Us), bemutató február 21 az Amazon Videón.