Tim Roth nagyon elszántan nyomoz egy Gagliano-mesterhegedű és egy zseni után

Ha valaki érezte magát már nagyon kínosan attól, hogy egy zenészzsenit játszó színész mozdulatairól sütött egy filmben, hogy életében nem tanult az adott hangszeren játszani, és a forgatás hosszabb-rövidebb ideje alatt sem sikerült elsajátítania a legalapvetőbb hangszeres mozdulatokat, annak úgy tűnik, nem kell félnie a hamarosan a magyar mozikba kerülő A nevek dala című alkotástól, mert ilyen gikszer miatt biztosan nem fogja rosszul érezni magát.

A Norman Lebrecht regényéből készült mozifilmből pontosan kitűnik, hogy a Napfény ízét is jegyző producernek, Robert Lantosnak és a filmzenéjéért Oscarral is díjazott A vörös hegedű rendezőjének, François Girard-nak sikerült olyan fiatal hegedűvirtuózt találnia a filmbe, aki olyan könnyedén fogja le az üveghangokat, mint ahogy kortársai robbantgatnak a kedvenc számítógépes játékukban. A rendezőtől, François Girard-tól egyébként sem áll messze a zseniális zenészek világa: a többi között Glenn Gould-ról készült filmjéért Genie-díjat, Peter Gabriel-koncertfilmjéért Grammy-díjat is kapott, és többször is rendezett a Metropolitan Operában.

A nevek dala ugyanakkor ugyanannyira szól a holokauszt borzalmairól, a barátság erejéről és a zsenialitással megáldott-megvert személyiség mélységeiről is, mint a zenéről. A filmben egy varsói zsidó család Londonban hagyott virtuóz gyermeke és az őt befogadó család fia között egy testvérinél is szorosabb gyermekkori barátság története elevenedik meg, hogy aztán a háború döbbenete után a hegedűzseni titokzatos eltűnése zilálja szét még jobban a szálakat, és kezdetét vegye egy évtizedeken át tartó nyomozás a kámforrá vált virtuóz és egy 1735-ben készült Gagliano-mesterhegedű után.

A kanadai-angol-német-magyar koprodukcióban készült alkotás két Oscar-díjra jelölt nagyágyúval, Tim Roth és Clive Owen főszereplésével kerül a magyar mozikba február 6-tól.