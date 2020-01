Hans Zimmerre cserélték le a 25. Bond-film zeneszerzőjét

A Variety infói szerint "a 24. órában" cserélték le az eddigi zeneszerző Dan Romert, aki a kedvenc indoklásunk,

a kreatív véleménykülönbség miatt

távozott még december végén. A helyére érkező Hans Zimmertől mi ezt szeretjük a legjobban:

Dan Romert a Gladiátor és A Karib-tenger kalózai filmzenéjének szerzője, Hans Zimmer váltotta. A Daniel Craig főszereplésével forgatott Nincs idő meghalni utómunkái jelenleg Londonban zajlanak, Romer nyár óta dolgozott a zenén Cary Fukunaga rendezővel. A páros korábban a Hontalan fenevadak és A mániákus című produkción is együtt dolgozott.

Hans Zimmer naptárja eléggé tele van: le kell még adnia a Wonder Woman 1984, a Top Gun: Maverick és a Dűne című filmek zenéjét is, így a Variety úgy sejti, a Bond-film zenéjét nem is egyedül szerzi majd. Társ-zeneszerzőként szóba jöhet Benjamin Wallfisch, akivel Zimmer a Szárnyas fejvadász 2049-en dolgozott, vagy Lorne Balfe, aki az Ad Astra - Út a csillagokba produkcióját mentette ki a bajból tavaly.

A tervek szerint a filmzenét február közepére fel kell venni, mivel a filmet április 10-től forgalmazzák.