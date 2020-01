Tíz film, amit látni kell év elején

Az év eleji, az Oscar-díjátadót megelőző időszak mindig izgalmas a mozikban. Most is sok érdekes, díjesélyes filmet láthatunk a Nicole Kidman, Charlize Theron és Margot Robbie főszereplésével készült Botránytól Sam Mendes világháborús drámáján át egészen egy Adolf Hitlerrel viccelődő szatíráig, a Jojo Nyusziig. De jön Judy Garland életrajza Renée Zellwegerrel a főszerepben, és Guy Ritchie meg Szabó István új filmje is. Mi ezt a tíz filmet ajánljuk a következő két hónapra, de a cikk végén ön is szavazhat, hogy melyiket várja a legjobban.

Botrány (január 9.)

Két Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznővel, Nicole Kidmannel, Charlize Theronnal és Margot Robbie-val a főszerepben készült a Botrány, vagyis Roger Ailesnek, a Fox News médiabirodalom egykori vezérigazgatójának a szexuális zaklatási botrányát feldolgozó film. Az már az előzetesekből kiderült, hogy Kidman és Theron megdöbbentően hitelesen alakultak át a Fox korábbi műsorvezetőivé, Gretchen Carlsonná és Megyn Kellyvé. Ők voltak azok, akik hosszú évtizedek után végre előálltak az igazsággal, és borították a bilit. (Margot Robbie egy pályakezdő tévést, egy fiktív karaktert játszik a filmben.) És bár Ailes jóval több volt, mint egy médiavezér, hiszen elnököket segített a hatalomba, ebbe az ügybe mégis belebukott. A sztoriból nemrég a Showtime készített klassz sorozatot Naomi Watts és Russell Crowe főszereplésével, amit Magyarországon az HBO-n lehetett látni. A forgatókönyvet A nagy dobás és a David Gale élete cselekményén is dolgozó Charles Randolph írta, a rendező pedig az Austin Powers-filmek és az Apádra ütök rendezője, Jay Roach. (Kritikánk a filmről itt olvasható.)

Judy (január 16.)

Renée Zellwegert az idei Oscar-díj egyik legnagyobb esélyesének tartják a rövid élete végén járó Judy Garland megformálásáért. Garland már gyerekként világhírűvé vált az Óz, a csodák csodája Dorothyjaként, de felnőtt színésznőként is sokat turnézott a film főcímdalával, a Somewhere Over The Rainbow-val. A film életének utolsó korszakát dolgozza fel, jó harminc évvel járunk azután, hogy világsztár lett, nem sokkal a végzetes túladagolása előtt. A színésznő Londonba érkezik, hogy előadja a The Talk Of The Town című önéletrajzi darabját, miközben éppen készül összeházasodni az ötödik férjével. Semmi kedve ehhez a munkához, de Európában még mindig sztárnak számít, akit megfizetnek, szemben Amerikával, ahol már nemigen kíváncsiak rá. Súlyos anyagi és drogproblémái vannak, az a veszély fenyegeti, hogy elveszik tőle a gyerekeit, ezért be kellene bizonyítania, hogy képes talpra állni. A Judy ennek a küzdelemnek a története.

1917 (január 23.)

Sam Mendes, az Amerikai szépség és a 007 - Skyfall rendezője is elérkezettnek látta az időt, hogy megcsinálja a maga világháborús filmjét. Ezúttal az első világháborúban járunk, ahol két fiatal brit katona Schofield (George MacKay) és Blake (Dean-Charles Chapman) egy kivitelezhetetlennek tűnő küldetést kap: egy napjuk van arra, hogy eljuttassanak egy üzenetet az ellenséges vonalakon túlra. Ha nem járnak sikerrel, az több száz bajtársuk - köztük Blake testvére - életébe is kerülhet. Mendes a legendás operatőrrel, Roger Deakinsszel (Szárnyas fejvadász 2049, Sicario) olyan világot igyekezett teremteni, amelyben a néző a két katonával együtt haladva, szinte velük együtt küzdi végig a filmet. Kérdés, hogy milyen újdonságot tartogathat ez a film a Ryan közlegény megmentése vagy a Dunkirk után. A legjobb drámáért járó Golden Globe-ot mindenesetre már megkapta. A szereplők között Chapman és Mackay mellett olyan színészekkel találkozhatunk, mint Benedict Cumberbatch vagy Colin Firth.

Jojo Nyuszi (január 23.)

Taika Waititi (Thor: Ragnarök,Vademberek hajszája, Hétköznapi vámpírok) gyűlöletellenes szatírája Christine Leunens új-zélandi-belga írónő magyarul is megjelent, Cellába zárva című regénye alapján készült. Waititi nem csak rendezőként jegyzi a filmet, ő írta a forgatókönyvet, és játssza benne Adolf Hitlert, aki a főszereplő kisfiú képzeletbeli barátja. Johannes "Jojo" Betzler amúgy a Hitlerjugend lelkes tagja, akit az édesanyja (Scarlett Johansson) egyedül nevel. A kis náci nagyon meglepődik, amikor kiderül, hogy az anyja egy zsidó lányt rejteget a padláson, és még annál is jobban megdöbben, amikor rájön, hogy ez a lány egészen jó fej. De mit szól a hirtelen támadt vonzalomhoz Jojo legfőbb támasza, Adolf Hitler? A Jojo Nyuszi megnyerte a Torontói Filmfesztivál fődíját, lelkes rajongói éppen úgy akadnak, mint fanyalgók, akik szerint Az élet szép gyengécske utánzata. Mi azért bízunk benne, Taika Waititi nem szokott csalódást okozni.

Richard Jewell balladája (január 23.)

Elképesztő, de a Richard Jewell balladája az idén kilencven éves Clint Eastwood legújabb rendezése. Az igaz történet alapján készült film annak a biztonsági őrnek a történetét dolgozza fel, aki az 1996-os atlantai olimpia idején csőbombákat talált egy parkban. Ezzel rengeteg ember életét mentette meg, hősként ünnepelték, de csak egy ideig. Később ugyanis ő lett az első számú gyanúsított, akit azzal vádoltak, hogy ő maga rejtette el a bombákat, hogy megtalálva azokat híresség legyen belőle. Jewellt Paul Walter Hauser (I, Tonya), édesanyját Kathy Bates, az ügyvédjét pedig Sam Rockwell alakítja, de feltűnik még a filmben Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver) és Olivia Wilde (Doktor House, Bakelit) is. A forgatókönyvet a Vanity Fear American Nightmare - The Ballad of Richard Jewell című cikke alapján Billy Ray (Phillips kapitány) írta. A producerek között pedig Leonardo DiCaprio és Jonah Hill is szerepel, ez a film ugyanis eredetileg az ő projektjük lett volna, később mégis Clint Eastwoodnál kötött ki.

Kisasszonyok (január 30.)

Louisa May Alcott 1868-as regényének több filmváltozata is készült már, a legismertebb talán az 1994-es, amiben Winona Ryder, Kirsten Dunst és Claire Danes játszottak. Greta Gerwig, az öt Oscarra jelölt Lady Bird író-rendezője mégis úgy döntött, hogy újra megfilmesíti a Kisasszonyokat, és ugyan nem helyezi mai környezetbe, de mégis aktualizálja a polgárháborúban apa nélkül maradt, felnőni kénytelen lánytestvérek történetét. Akik látták, máris imádják az új Kisasszonyokat, Greta Gerwig stílusérzékét, ízlését dicsérve, amivel leporolta a történetet. Gerwig korábbi filmjeiben is szereplő Saoirse Ronan és Timothée Chalamet mellett Emma Watsont, Meryl Streepet, Florence Pugh-ot és Chris Coopert láthatjuk a Kisasszonyok fontosabb szerepeiben.

Úriemberek (január 30.)

Állítólag az Úriemberek az a film, amivel Guy Ritchie, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, a Blöff, a Sherlock Holmes-filmek rendezője visszatér a gyökereihez, ahhoz a stílushoz és merészséghez, ami miatt annak idején megszerették a nézők. Guy Ritchie-ből időközben tisztes hollywoodi iparos lett (gondoljunk csak az Arthur királyra vagy az Aladdinra), szóval mindenképpen érdekes, hogy tényleg sikerül-e felidéznie korai filmjei eredetiségét. Az Úriemberek története A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső világát idézi, a főszereplője egy amerikai drogkereskedő, Mickey Pearson (Matthew McConaughey), aki úgy érzi, hogy eljött a nyugdíj ideje és túl akar adni jövedelmező londoni marihuánabirodalmán. A hírre az egész alvilág felbolydul, a gengszterek között kirobban a harc a fűkirályságért. McConaughey mellett Hugh Grant, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Michelle Dockery és Henry Golding látható az Úriemberekben.

Fotó: IMDb

Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) (február 6.)

Bár a film címe magyarul és angolul egyaránt elborzasztó, mi mégis adunk egy esélyt Harley Quinn történetének. Ha másért nem, hát Margot Robbie miatt, aki az egyetlen értékelhető eleme volt az egyébként minden szempontból katasztrofális Öngyilkos osztagnak. Így látta ezt a stúdió is, így Robbie karaktere kapott egy önálló filmet, ez lett a Ragadozó madarak. A film az Öngyilkos osztag történései után játszódik, amikor Batman magára hagyja a Gotham City-t, így a város védelem nélkül marad. Harley Quinn (Margot Robbie), aki már nincs együtt Jokerral, összeáll a DC többi női hősével, hogy megvédjék Cassandra Caint (Ella Jay Basco) a gonosz Fekete Maszktól (Ewan McGregor). A Harley Quinn vezette csapat többi tagját Jurnee Smollett-Bell (Fekete Kanári) Mary Elizabeth Winstead (Vadásznő) és Rosie Perez (Renee Montoya) alakítják majd. A film rendezője Cathy Yan, aki eddig csak egy mozifilmet rendezett Dead Pigs címmel.

Sötét vizeken (február 20.)

A Mark Ruffalo (Bosszúállók: Végjáték, Spotlight) főszereplésével készült Sötét vizeken szintén megtörtént eseményeket dolgoz fel. Ruffalo játssza azt az ügyvédet, aki rájött, hogy DuPont amerikai vegyipari vállalat felelős környékbeli megbetegedések sorozatáért az Ohio folyó mentén. A teflont és a Lycra anyagot is kifejlesztő óriáscég hosszú időn keresztül szennyezte a helyi vízkészleteket, ami például here- és vesedaganatokat, pajzsmirigy-betegségeket okozott azoknál, akik ezt a vizet itták. A DuPont végül 2017-ben, hosszú huzavona után jelentette be, hogy kész 670 millió dollár kártérítést fizetni nyugat-virginiai üzeméből történt vegyi szivárgás miatt. Ez az összeg egyébként a töredéke volt annak, amit a károsultak követeltek. A filmet Todd Haynes rendezte (Távol a mennyországtól, Carol), Mark Ruffalo mellett olyan sztárok játszanak még benne, mint Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp és Bill Pullman.

Fotó: IMDb

Zárójelentés (február 27.)

Ha hinni lehet a pletykáknak, az Oscar-díjas Szabó István új filmje, a Zárójelentés is egyfajta visszatérés a gyökerekhez, a korai filmjeiből ismerős világhoz. Főszereplője az a Klaus Maria Brandauer, akivel Szabó többek között legnagyobb sikerét, a Mephistót készítette. A film főhőse Stephanus professzor (Brandauer), az elismert kardiológus, akit váratlanul nyugdíjaznak. Ő viszont még nem szeretne elszakadni a hivatásától, ezért hazaköltözik a szülőfalujába, hogy háziorvosként dolgozzon. Itt újra találkozik gyerekkori szerelmével és legjobb barátjával, de ugyanakkor kisstílű politikai csatározásokba is belekeveredik. A Zárójelentés operatőre Szabó állandó alkotótársa, Koltai Lajos, a színészek között Udvaros Dorottyát, Martinovics Dorinát, Elek Ferencet, Eperjes Károlyt, Kerekes Évát, Csákányi Esztert láthatjuk. Szabó István utolsó filmje egyébként a 2012-es Az ajtó volt Helen Mirrennel a főszerepben.

Fotó: port.hu

(A Tőrbe ejtve című film bemutatását végül januárra halasztotta a forgalmazó, mi korábbi cikkünkben ajánlottuk.)

(Borítókép: Jelenet a Botrány c. filmből / Lionsgate)