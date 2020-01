Idén mi már nem nyerünk Oscart, Az Ír vagy hatot hazavihet

Nyugati parti idő szerint Február 9-én este, itthon 10-én, hétfőn hajnalban adják át az Amerikai Filmakadémia díjait, amit a köznyelv nagyon helyesen csak Oscar-díjként emleget, és hagyományosan a filmvilág legnagyobb elismerésének tekintenek. Tavaly a gála formát bontott azzal, hogy másodszor nem volt műsorvezetője 1929 óta (1986 volt a másik év), viszont ezek szerint annyira bejött a dolog, hogy idén sem lesz. Valahol érthető, a gálák után az internet sokkal inkább a műsorvezető(k) teljesítményétől hangos, mint szólna magáról az eseményről, így ez a probléma megoldódik, ráadásul lehet spórolni is, mert az ilyen események házigazdái nem adják olcsón a bőrüket.

A jelöltek bejelentése előtt nekünk, magyaroknak is is volt izgulnivalónk, hiszen a nemzetközi alkotások szűkített listájára (Oscar-shortlist) kerülő filmjek között Tóth Barnabás nagyjátékfilmje, az Akik maradtak is ott volt, így a Saul fia (2016, nyert) és a Testről és lélekről (2018, jelölték) után ismét lehetett jelöltünk az idegennyelvű filmek mezőnyében. A mai bejelentésen aztán kiderült, hogy Tóth Barnabás filmje sajnos nem került be az első ötbe, így a februári gálán mi, magyarok, nem vagyunk érdekeltek.

Ami a többi kategóriát illeti, a Golden Globe és a Kritikusok Díja kábé belőtte azt irányt, nagy meglepetésre nem lehetett számítani, a Golden Globe-hoz hasonlóan oszlottak el a nevezések, azaz Az Ír, a Házassági történet és a Volt egyszer egy Hollywood kapta a legtöbb nevezést. A túl fehér/férfias Oscar hashtaget megint ki lehet akasztani, a gendersemleges nagy kategóriákban Greta Gerwig az egyetlen nő, nem fehér alkotókat pedig nem is nagyon jelöltek, még a technikai kategóriákban sem. A Star Wars IX három kategóriában kapott jelölést, John Williamsé lehet a legjobb filmzene például

Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

A fontosabb kategóriáék jelöltjei:

Legjobb film:

Élősködők

Volt egyszer egy Hollywood

1917

Az Ír

Házassági történet

Jojo Rabbit

Kisasszonyok

Joker

Az aszfalt királyai

Legjobb férfi színész:

Adam Driver (Házassági történet)

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood)

Jonathan Pryce (A két pápa)

Joaquin Phoenix (Joker)

Legjobb női színész:

Renee Zellweger (Judy)

Charlize Theron (Botrány)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Cynthia Erivo (Harriet)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood)

Joe Pesci (Az Ír)

Al Pacino (Az Ír)

Tom Hanks (Egy kivételes barát)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Legjobb női mellékszereplő:

Laura Dern (Házassági történet)

Florence Pugh (Kisasszonyok)

Margot Robbie (Botrány)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Legjobb rendező:

Martin Scorsese (Az Ír)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Sam Mendes (1917)

Bong Joon-ho (Élősködők)

Todd Philips (Joker)

Legjobb animációs film:

A hiányzó láncszem

Toy Story 4

Klaus

Így neveld a sárkányodat 3

Keresem a testem

Legjobb adaptált forgatókönyv:

Az Ír

Jojo-Rabbit

A két pápa

Kisasszonyok

Joker

Legjobb eredeti forgatókönyv:

Házassági történet

Volt egyszer egy Hollywood

Élősködők

1917

Tőrbe ejtve

Legjobb operatőr:

Az Ír

Volt egyszer egy Hollywood

1917

Joker

A világítótorony

Legjobb idegennyelvű film:

Élősködők

Fájdalom és dicsőség

Nyomorultak

Corpus-Christi

Honeyland

A jelöltek teljes listája itt olvasható.