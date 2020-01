Még nem kell temetni a mozit, 2019-ben is nőttek a bevételek

A steaming-szolgáltatók és más médiumok előretörése okozta aggodalmak ellenére tavaly 42,5 milliárd dolláros (12800 milliárd forintos) globális rekordbevételt értek el a mozik - írja az MTI.

2018-ban ez az összeg 41,7 milliárd dollárra (12557 milliárd forint) rúgott, ebből 11,9 milliárd dollárt (3583 milliárd forintot) termeltek az észak-amerikai mozik, a világ többi részén pedig 29,8 milliárd dollárt (8974 milliárd forintot), 2019-ben pedig 11,4 milliárd dollár és 31,1 milliárd dollár volt a két összeg, vagyis Észak-Amerikában 4 százalékos visszaesés tapasztalható, ami nem jó, de nem is tragikus.

Tavaly bemutatott filmek közül nyolcnak a jegybevételei haladták meg az egymilliárd dollárt, ebből hat a Disney-hez kötődik. Az oroszlánkirály 1,65 milliárd dollárt (496 milliárd forintot) termelt, a Jégvarázs 2. 1,32 milliárdot (398 milliárd forintot), a Sony Pókember - hazatérés című produkciója 1,13 milliárdot (340 milliárd forintot), a Disney Marvel kapitánya 1,12 milliárdot (337 milliárd forintot), a Toy Story 4. 1,07 milliárdot (322 milliárd forintot), a Warner Bros Jokere 1,06 milliárdot (319 milliárd forintot), a Disney Aladdinja 1,05 milliárdot (316 milliárd forintot) és a szintén a Disneynél készült Star Wars: Skywalker kora is éppen a hétvégén lépte át az egymilliárd dolláros (301 milliárd forintos) küszöböt. A statisztika szerint egyébként a 2018 decemberében bemutatott Aquaman a tavalyi év elején már ugyancsak belépett a milliárdosok közé.

Az elemzők arra is rámutattak, hogy nemcsak a kiugró bevételű filmek járultak hozzá a rekordhoz. A százmillió dollár fölötti bevételű produkciók a tavalyi teljes észak-amerikai mozis bevétel 63,8 százalékát adták. A legnagyobb ilyen kasszasikerek között volt a Sony Volt egyszer egy Hollywood című filmje 372,3 millió dolláros (112 milliárd forintos) jegyeladással, a Universal Mi című horrorja 255 millió dollárral (77 milliárd forinttal), a Lionsgate Tőrbe ejtve című thrillere 251,3 millió dollárral (76 milliárd forinttal) és az Élősködők című dél-koreai thriller 131,3 millió dollárral (40 milliárd forinttal).

Az észak-amerikai Mozitulajdonosok Országos Szövetsége (The National Association of Theatre Owners - NATO) közleménye szerint a filmszínházak látogatottsága szilárdan tartja magát, és a mozis jegybevételek növekednek. A szervezet 2020-ra is hasonló kilátásokat jósolt.