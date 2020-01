Billie Eilish jegyzi az új Bond-film főcímdalát

Billie Eilish énekli az áprilisban érkező új James Bond-film, a Nincs idő meghalni főcímdalát. Ezzel a 18 éves énekesnő lett minden idők legfiatalabb előadója, aki Bond-főcímdalt adhat elő. Eilish a testvérével, a 22 éves Finneas O'Connellel jegyzi a huszonötödik Bond-film zenéjét.

A vasárnap óta pletykaként terjedő információt maga Eilish erősítette meg a közösségi médiában kedden közzétett posztjaival. "A James Bond valaha létezett legmenőbb filmes franchise. Még mindig sokkban vagyok" – nyilatkozta a hír kapcsán az énekesnő.

Billie Eilish ezzel egy igen előkelő névsorhoz csatlakozhatott, a franchise létezése óta olyan előadók jegyezték a Bond-filmek főcímdalait, mint Shirley Bassey, Madonna, Tom Jones, Nancy Sinatra, Louis Armstrong, Paul McCartney, a Duran Duran, Tina Turner, az A-Ha vagy épp Adele.

Sam Smith mindössze 23 éves volt, amikor a 2015-ös Spectre – A Fantom visszatér főcímdalát, a Writing's On The Wallt szállította, Sheena Easton pedig 22 évesen énekelte az 1981-ben bemutatott Szigorúan bizalmas (For Your Eyes Only) zenéjét.

A Nincs idő meghalni első szinkronizált előzetesét ugyanezen a napon tette elérhetővé a film magyarországi forgalmazója:

A Nincs idő meghalni április 8-tól lesz látható a magyar mozikban.