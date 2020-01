Meghalt Rocky Johnson, az első fekete WWE-pankrátor, Dwayne Johnson apja

Meghalt Rocky Johnson, korábbi pankrátor, Dwayne Johnson apja, írja a Variety. A 75 éves volt sportoló halálának oka nem ismert.

Rocky Johnson a pankráció egyik legismertebb alakja volt, ő volt az első fekete pankrátor, aki a World Wrestling Entertainment kötelékében versenyezhetett. 1964-től 1991-es visszavonulásáig Soul Man néven szerepelt a ringben. Emellett a WWE Hírességek Csarnokának is tagja volt, 2008-ban a saját fia, a pályáját szintén pankrátorként kezdő Dwayne Johnson iktatta be. Dwayne Johnson még az apjánál is ismertebb lett, amikor WWE karrierje után mozisztár lett, számos hollywoodi blockbuster főszereplője.

Rocky Johnsonról számos pankrátor megemlékezett, Mick Foley azt írta, hogy mindig úriember volt, akivel mindig élvezet volt beszélgetni.

I am so sorry to hear of the passing of the great Rocky Johnson. Always a gentleman, I always enjoyed talking with him. My deepest condolences to his family, friends, and the fans who loved him. A very sad day for wrestling.#RIPRockyJohnson pic.twitter.com/4agKbOzAry