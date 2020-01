Taika Waititi is beszállhat a Star Wars univerzumának építésébe

A Hollywood Reporter belső forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a hat Oscar-díjra jelölt Jojo Nyuszi és a Thor: Ragnarök rendezője, Taika Waititi részt vehet egy következő Star Wars-film fejlesztésében.

Egyelőre semmi sem biztos az üggyel kapcsolatban, sem az, hogy éppen hol állhatnak a tárgyalások, sem az, hogy lehet-e köze Waititi állítólagos felkérésének ahhoz a Star Wars-projekthez, amivel Kevin Feige fog hozzájárulni az univerzumépítéshez, ez azért lenne elképzelhető, hiszen Waititi és Feige korábban szorosan együtt dolgoztak a Ragnarökön is.

Waititinek egyébként nyilván egyáltalán nem lenne ismeretlen közeg a Star Wars-univerzum. Egyrészt már belopta magát a franchise rajongóinak szívébe, amikor megrendezte a Mandalorian egyik epizódját, ami egyébként Baby Yoda figurája miatt nemcsak a fanatikusok körében aratott osztatlan sikert, és ő adta az IG-11-es droid hangját is - amit annyira megszeretett, hogy a rajongókat arra kérte, hogy írjanak petíciót a producereknek, hogy hozzák vissza a karaktert a Mandalorian második évadába.

Mivel Waititi több szálon is kötődik már a Star Wars világához, a Variety közvetlenül rá is kérdezett nála, hogy lehetséges-e az, hogy a jövőben Star Wars-filmet fog rendezni. Waititi mindössze annyit válaszolt, hogy

erről egyelőre nincs tudomásom, de a Mandalorianban már volt alkalmam birodalmi rohamosztagossal dolgozni.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy kétségtelenül szeretne Star Wars-filmet rendezni.

Azt egyébként nem tudni, hogy egy Star Wars-produkció hogyan férne bele Waititi idejébe, mert elképesztő módon be van táblázva a következő évekre. Jelenleg éppen a Next Goal Wins című valós történetet feldolgozó film utómunkálatain dolgozik együtt Michael Fassbenderrel és Elisabeth Moss-szal, színészként fel fog tűnni az Öngyilkos Osztagban, és valószínűleg a következő film, amit rendezni fog, a Marvel stúdió Thor: Love and Thunder című produkciója lesz.

A Disney/Lucasfilm producerei nem kommentálták a Waititi felkéréséről szóló sajtóhíreket. Waititi viccesen pedig szóbeszédnek minősítette az állításokat a twitteren.