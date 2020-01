Oscar-jelölt filmet körözött le a Mindörökké rosszfiúk

A várakozásokat felülmúló jegybevétellel került a mozis kasszasikerlista élére bemutatója hétvégéjén a Bad Boys - Mindörökké rosszfiúk című amerikai akciókomédia, megelőzve a Dolittle és az 1917 című filmeket - írja az MTI.

A négynapos hétvége első három napján a Sony stúdió filmjére 59 millió dollár értékben váltottak jegyet, és hétfő estig akár 69 millió dollárt is bezsebelhet a pénztárakban. Ezzel pedig felülmúlta a várakozásokat, ugyanis úgy saccolták, hogy a 90 millió dolláros költségvetésből készült harmadik rész 38-45 millió dollár közötti jegybevételt hoz.

A Robert Downey Jr. főszereplésével készült Dolittle megszerezte a lista második helyét, az állatokkal beszélni tudó doktor történetének legújabb filmváltozata 22 millió dollárt termelt, és a jegybevétel a négynapos hétvégén elérheti a 30 millió dollárt is. Ez persze egyelőre csak egy töredéke a 180 millió dolláros költségvetésnek, arról nem is beszélve, hogy kicsit nehezen indult a Dolittle karrierje, hiszen gyártási problémák miatt a Universal kétszer is kénytelen volt elhalasztani a film bemutatóját.

A stúdió számára gyógyírt jelenthet azonban Sam Mendes 1917 című világháborús filmje, amely a hét elején 10 Oscar-jelölést kapott, és amely a hétvégén újabb 22,1 millió dollárt hozott a konyhára. Becslések szerint a hét elejére az észak-amerikai mozikból befolyó bevétel elérheti a 80 millió dollárt is.