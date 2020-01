Alig, hogy mozikba került a harmadik Bad Boys-film, a Mindörökké rosszfiúk forgatókönyvírója, Chris Bremner máris új megbízásokon dolgozhat: egyrészt őt kérték fel a Bad Boys 4 sztorijának megírására, másrészt ő jegyzi majd A nemzet aranya 3 forgatókönyvét is.

A Hollywood Reporter híre eredetileg a negyedik Bad Boys-filmről szól, a cikk utolsó bekezdéséből derül ki, hogy Bremner írja A nemzet aranya harmadik részének forgatókönyvét is a Disneynek, vagyis ha minden jól alakul, Nicolas Cage hamarosan Benjamin Gates szerepében térhet vissza.

Jerry Bruckheimer, aki most a Bad Boys 4 és a A nemzet aranya 3 megvalósulásán is dolgozik, a mostanáig mozikba került A nemzet aranya-filmeknek, valamint a Bad Boys-sorozat eddig megjelent három részének is producere volt.

A nemzet aranya első része 2005 januárjában érkezett meg a magyar mozikba, a folytatás pedig 2007-ben készült el. Az 1995-ben indult Bad Boys-franchise 25 év után ért el a harmadik részéhez, és a bemutatója hétvégéjén a várakozásokat felülmúló jegybevétellel került a mozis toplista élére.